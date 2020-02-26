Ronaldo ve arkadaşları, Fransa'da Lyon karşısında! iddaa'da öne çıkan... - Son Dakika
Son Dakika Spor Ronaldo ve arkadaşları, Fransa'da Lyon karşısında! iddaa'da öne çıkan... - Son Dakika Spor

Ronaldo ve arkadaşları, Fransa'da Lyon karşısında! iddaa'da öne çıkan...

6 saat önce

Bu bir ilandırLYON - JUVENTUSFransa Ligue 1'deki 4 maçlık galibiyet hasretine Metz deplasmanında son veren Lyon, Lille engelini ise penaltılarla geçip Fransa Lig Kupası'nda adını finale yazdırmasını bilmişti.

Ronaldo ve arkadaşları, Fransa'da Lyon karşısında! iddaa'da öne çıkan..., System.String[]

Bu bir ilandır


LYON - JUVENTUS


Fransa Ligue 1'deki 4 maçlık galibiyet hasretine Metz deplasmanında son veren Lyon, Lille engelini ise penaltılarla geçip Fransa Lig Kupası'nda adını finale yazdırmasını bilmişti.


Hücumun önemli isimlerinden Depay ve genç yetenek Reine-Adelaide sakat. Merkez forvet Dembele'ye Toko Ekambi ve Terrier ile destek verecekler.


Son 5 lig maçında 2 yenilgi alan Juventus, zirvede Lazio'ya yakalandı ama henüz geçilmedi. Douglas Costa sakatlığı sebebiyle deplasmana götürülmedi, Higuain'in sırt ağrıları nedeniyle durumu belirsiz...


Matuidi sarı kart sınırında ama orta üçlüde " Ramsey, Pjanic, Bentancur" izlemeyi bekliyoruz. Cristiano Ronaldo'nun hücum partnerleri ise Cuadrado ve Dybala olacaktır.


Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında 7.8'lik gol beklentisi (xG) ile bu istatistikte eleme turlarına yükselen en kötü takım Lyon!


İtalya Serie A'da bu sezon 25 maça çıkan Juventus, 3 yenilgi tattı! Geçtiğimiz sezonu (38 maç) 4 yenilgiyle tamamlamışlardı...


Üyelerin yaklaşık %54'ü İtalyan ekibin Fransa'dan galibiyetle döneceğini düşünüyor.


Şampiyonlar Ligi elbette Avrupa futbolunun en üst düzey platformu. Futbolcular ve son 16'ya kalan takımlar çok ayrı bir performans sergiliyorlar. Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yarışının aylar önce dışında kalan Lyon için de bu maç çok ama çok önemli. Fakat karşılarında formda, İtalya Ligi'nde şampiyonluk yarışında hedefine emin adımlarla giden bir Juventus var. Ayrıca Ronaldo da Şampiyonlar Ligi'nde son derece özel performansa imza atıyor.


Deplasmanda da olsa ilk maçta Juventus'un işi sıkı tutup maçı kazanacağını düşünüyorum. Sizlere "MS2" öneriyorum...


Juventus'un Fransız rakiplerine attığı en güzel goller! İzleyelim...


Fransa, Lyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:23 
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