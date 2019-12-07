Son Dakika Haberleri: Ronaldo ve Buffon'dan Arnavut çocuklara sürpriz
Son Dakika Spor Ronaldo ve Buffon'dan Arnavut çocuklara sürpriz - Son Dakika Spor

Ronaldo ve Buffon'dan Arnavut çocuklara sürpriz

7 saat önce

Dünyaca ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon, depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğuna forma hediye etti.

Ronaldo ve Buffon'dan Arnavut çocuklara sürpriz, System.String[]

Dünyaca ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon, depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğuna forma hediye etti.

Arnavutluk'un Durres şehrinde, 26 Kasım'daki 6.4 şiddetindeki depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğuna dünyaca ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon sürpriz yaptı. İki ünlü futbolcu, depremde balkondan atlayarak hayatlarını kurtulan Arnavut çocuklara imzalı forma hediye etti. Ünlü futbolcular çocuklara forma hediye ederken, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da bu sürpriz buluşmayı sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştı.Öte yandan Rama, deprem sonrası hastanede ziyaret ettiği çocuklara, Ronaldo ve Buffon'la görüştüreceğine dair söz vermişti.


Cristiano Ronaldo, Gianluigi Buffon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ronaldo, Arnavutluk'taki depremden kurtulan çocukları ziyaret etti
Rıdvan Dilmen'in zor anları! Lastiği patladı, oğlundan yardım istedi Galatasaray'da Luyindama ameliyat edildi Futbolcunun çektiği şut Boris Johnson'ın cinsel organına isabet etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 18:33:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ronaldo ve Buffon'dan Arnavut çocuklara sürpriz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]