Son Dakika Haberleri: Ronaldo ve Xabi Alonso Vergi Kaçırmaktan Yargı Önüne Çıktı

Ronaldo ve Xabi Alonso Vergi Kaçırmaktan Yargı Önüne Çıktı

1 saat önce

İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ve eski İspanyol futbolcu Xabi Alonso, yargı önüne çıktı.

İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ve eski İspanyol futbolcu Xabi Alonso, yargı önüne çıktı. Madrid'deki İl Mahkemesine gelen Ronaldo hakkında 2 yıl hapis ve 18,8 milyon avro, Xabi Alonso için de 5 yıl hapis ve 4 milyon avro para cezası isteniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:00 Kaynak: AA

İspanya, Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo, Güncel
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