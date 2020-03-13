Ronaldo virüsten korunmak için ada aldı iddiası! - Son Dakika

Juventus forması giyen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun korona virüsten korunmak amacıyla Portekiz'de bulunan Ilha de Fuzeta adasını satın aldığı ve ailesiyle birlikte burada adeta kendini karantina uyguladığı iddia edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs spor dünyasında da birçok kişide baş gösterdi. Son olarak İtalya Serie A takımlarından Juventus'un başarılı oyuncusu Rugani'nin bu virüse yakalandığı açıklandı. Rugani ile takım arkadaşı olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ise virüs sebebiyle Portekiz'den İtalya'ya dönmeme kararı aldı. Ronaldo'nun burada Ilha de Fuzeta adasını satın aldığı ve ailesiyle birlikte koronanın etkisi yitirene kadar burada yaşayacağı iddia edildi.

EŞİNDEN PAYLAŞIM GELDİ

Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez, sosyal medyadan yaptığı fotoğraf paylaşımıyla bu iddialara da bir nevi açıklık getirmiş oldu. Georgina'nın paylaşımına göre Ronaldo, ailesiyle birlikte Portekiz'in özerk bölgesi olan Madeira'daki okyanus manzaralı villasında dış dünyadan kendini izole etmiş bir halde olanları izliyor.

(İHA)