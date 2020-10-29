'Ronaldo'yu asla geri çevirmem' sözüyle gündem olan G.Saray'ın eski yengesi isyan etti: Elinizi vicdanınıza koyun

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Blerim Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani, Arnavutluk sitesi Panorama Plus'a açıklamalarda bulundu.

Sulejmani, sosyal medyada yer alan "Ronaldo'nun davetini geri çevirmem. Benim için o dünyanın en çekici futbolcusu. Beni yanlışlıkla aramış olsaydı, karşı koyamazdım" sözlerinin kendisine ait olmadığını dile getirdi.

"YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIM"

Adeta çileden çıkan Blerim Dzemaili'nin eski eşi, kişisel Instagram hesabından konuyla ilgili, "Gerçek bir profesyonel, bu kadar güçlü ve yanlış şeyler yazmadan önce bilgilendirilmelidir. İftira etmeden önce, kişi elini vicdanına koymalıdır. Sosyal ağlarda daha fazla beğeni veya görüş almak için insanları ve özel hayatlarını kullanamazsınız. Önünüzde bir kadın, bir Anne var. Her hafta özel hayatımla ilgili yanlış haberler okumaktan yoruluyorum. Elinizi vicdanınıza koymanızı ve imajıma, ahlakıma ve ilkelerime zarar veren başka satırlar yazmamanızı tavsiye ederim, aksi takdirde bana karşı her türlü iftira için yasal yollara başvurmak zorunda kalacağım!" ifadelerini kullandı.