Son Dakika Haberleri: Ronaldo'yu Yıkan Haber! Annesi Canlı Yayında Açıkladı

Ronaldo'yu Yıkan Haber! Annesi Canlı Yayında Açıkladı

1 saat önce

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, annesi Dolores Aveiro'dan gelen bir haberle büyük üzüntü yaşadı.

Ronaldo'yu Yıkan Haber! Annesi Canlı Yayında Açıkladı, System.String[]
İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, annesi Dolores Aveiro'dan gelen bir haberle büyük üzüntü yaşadı. Annesine düşkünlüğü ile bilinen Portekizli dünyaca yıldızı, annesinin ikinci kez ciddi bir hastalığa yakalandığını öğrendi. Daha önce 2007 yılında göğüs kanseri teşhisi konulan ve aldığı tedavi sonrası kanseri yenmeyi başaran 64 yaşındaki Dolores Aveiro, Portekiz'de katıldığı bir programda "Bundan kimsenin haberi yok ama yaşam savaşı veriyorum" açıklamasında bulundu.

Dört çocuk annesi Dolores Aveiro, canlı yayında yaptığı açıklamada "Diğer göğsümden de bir operasyon geçirdim. Bunu herkesten sakladım. Kemoterapi tedavisi gördüm. Şu anda yaşam savaşı veriyorum" ifadelerini kullandı. Dolores Aveiro, geçirdiği operasyon hakkında Madrid'de olması dışında detay vermezken, kimsenin bu yaşadıklarından haberdar olmadığını tekrarladı.

Cristiano Ronaldo, 2009 yılında annesini kanserden kurtaran ve hayatını kurtaran hastaneye, tedavi merkezi yapılması için 100 bin sterlin bağışlamıştı.

Bu itiraf, Dolores Aveiro'nun, Cristiano Ronaldo hakkında tecavüz suçlamasında bulunan Kathryn Mayorga'yı, dünyayı şoke eden sözlerle, eleştirmesinden hemen sonra geldi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:30 

Portekiz, Juventus, İtalya Serie A, Cristiano Ronaldo, Güncel
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