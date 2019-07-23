Ronei Gleison, yeniden Adanaspor'da
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, geçen sezon Brezilya'nın Sao Paulo ekibinde forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ronei Gleison'u transfer etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:36 Kaynak: DHA
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor
, geçen sezon Brezilya
'nın Sao Paulo
ekibinde forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ronei Gleison'u transfer etti.
Daha önce de turuncu-beyazlı takımda forma giyen Ronei Gleison, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül
ve yönetim kurulu üyesi İbrahim Akgül ile İstanbul
'da bir araya geldi. Taraflar arasında anlaşma sağlanmasının ardından Brezilyalı futbolcu, kendisini 2 yıllığına turuncu-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Geçen sezon Sao Paulo'da 35 maça çıkan Gleison 4 kez fileleri sarsıp 4 de asist yapmıştı.
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