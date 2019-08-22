Son Dakika Haberleri: Rönesans dünyanın en büyük 33'üncü müteahhitlik şirketi
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Rönesans dünyanın en büyük 33'üncü müteahhitlik şirketi

49 dakika önce

Türkiye'nin, yurt dışında gerçekleştirdiği projelerle dünya sıralamasına giren en büyük şirketi olan Rönesans, bu yıl da kendi sektörünün küresel birinci liginde yükselişini sürdürdü.

Rönesans dünyanın en büyük 33'üncü müteahhitlik şirketi, System.String[]

Türkiye'nin, yurt dışında gerçekleştirdiği projelerle dünya sıralamasına giren en büyük şirketi olan Rönesans, bu yıl da kendi sektörünün küresel birinci liginde yükselişini sürdürdü.

Rönesans İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, 1917 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'ın (Engineering News Record) müteahhitlik firmalarının ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri yıllık gelirleri esas alarak yayınladığı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde Rönesans İnşaat, 2019'da bir önceki yıla göre üç basamak yükselerek 33'üncü sırada yer aldı. Rönesans İnşaat Avrupa'nın da en büyük 9'uncu müteahhitlik şirketi oldu.

2018 yılında toplam 5,4 milyar dolar gelir elde ederek küresel ölçekte sıralamalara giren projelere imza atan 'en'lerin şirketi Rönesans, bu sonuçla 2019 listesinde de Türk müteahhitlik şirketleri arasında ilk sıradaki yerini korudu.

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:20 Kaynak: AA
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