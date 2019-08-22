Son Dakika Haberleri: Rönesans, dünyanın en büyük 33'üncü müteahhitlik şirketi oldu
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Rönesans, dünyanın en büyük 33'üncü müteahhitlik şirketi oldu

31 dakika önce

İSTANBUL (İHA) – Rönesans İnşaat, Engineering News Record'un (ENR) "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitleri" 2019 listesinde 2018'e göre üç sıra yükselerek 33'üncü oldu.

Rönesans, dünyanın en büyük 33'üncü müteahhitlik şirketi oldu, System.String[]

İSTANBUL (İHA) – Rönesans İnşaat, Engineering News Record'un (ENR) "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitleri" 2019 listesinde 2018'e göre üç sıra yükselerek 33'üncü oldu.


Türkiye'nin, yurt dışında gerçekleştirdiği projelerle dünya sıralamasına giren en büyük şirketi olan Rönesans, bu yıl da kendi sektörünün küresel birinci liginde yükselişini sürdürdü. 1917 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'ın (Engineering News Record) müteahhitlik firmalarının ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri yıllık gelirleri esas alarak yayınladığı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde Rönesans İnşaat, 2019'da bir önceki yıla göre üç basamak yükselerek 33'üncü sırada yer aldı. Rönesans İnşaat Avrupa'nın da en büyük 9'uncu müteahhitlik şirketi oldu.


2018 yılında toplam 5,4 milyar dolar gelir elde ederek küresel ölçekte sıralamalara giren projelere imza atan 'en'lerin şirketi Rönesans, bu sonuçla 2019 listesinde de Türk müteahhitlik şirketleri arasında ilk sıradaki yerini korudu. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:33 Kaynak: İHA
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