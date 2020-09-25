Rönesans Holding, 6 yılda 100 bin üniversiteli öğrenciye ulaştı - Son Dakika

Rönesans Holding, 6 yılda 100 bin üniversiteli öğrenciye ulaştı

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, "Geçtiğimiz 6 yıl boyunca. Yarışmaya katılan başvurular ile toplamda 100 bin üniversiteli öğrenciye ulaşmış olduk." dedi.

Rönesans Holding, 6 yılda 100 bin üniversiteli öğrenciye ulaştı, System.String[]

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, "Geçtiğimiz 6 yıl boyunca. Yarışmaya katılan başvurular ile toplamda 100 bin üniversiteli öğrenciye ulaşmış olduk." dedi.

Rönesans Holding'in webinar düzenlediği "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışmasının ödül töreni ve sürdürülebilirlik, gelecek ve tasarım ana temalarıyla gerçekleşti.

Webinarda konuşan Kayaalp, sürdürülebilirliği önemseyen ve bu platformda pek çok boyutuyla ele almak için katılan tüm katılımcılara teşekkür ettiğini söyledi.

Kayalp, "Rönesans Holding olarak tüm çalışanlarımızla, paydaşlarımızla sektörün gelecek yeteneklerini de sürdürülebilirlik bilinci ile geliştirmek hedefindeydik. Bunun en güzel yolunun da gelecek nesiller için bir değer oluşturmak olduğuna inanıyorduk." ifadelerini kullandı.

6 yıl önce bu hayaller ile yarışmayı başlattıklarını belirten Kayaalp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda gençlere dokunmak bizi çok mutlu etti. Vizyonumuz çok arttı. Gençlerden bir çok şey öğrendik. Bu yarışmaya her yıl ilginin artması bizi çok motive etti. Her yıl 25 farklı üniversitede tanıtım, eğitim ve seminerler yapıyoruz. Geçtiğimiz 6 yıl boyunca. Yarışmaya katılan başvurular ile toplamda 100 bin üniversiteli öğrenciye ulaşmış olduk. Bu yıl ki temamız kendine yeten verimli yaşam alanları olarak belirlendi.

75 farklı üniversiteden katılım oldu. 900 öğrenci katıldı ve 585 grup oluşturuldu. Bu gruplar farklı üniversitelerden öğrenciler birleşerek proje yapıyorlar. İstenilen konulara odaklanıyorlar. Hem bize hem çevreye katkısı olduğuna inanıyoruz.10 farklı kategori vardı. Kazanan 28 fikir sahibi gençler olmak üzere tüm gençleri tebrik ediyorum. Biz Rönesans olarak bu ödüllerin yanı sıra dereceye giren arkadaşlara pusula programına öncelik tanıyoruz. Onları Rönesans ailesine katılabilecek adaylar olarak görüyoruz. "

İpek Ilıcak Kayaalp, Yönetim Kurulu, Rönesans, Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rönesans Holding, 6 yılda 100 bin üniversiteli öğrenciye ulaştı - Son Dakika Ekonomi

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