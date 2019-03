Rönesans Holding Başkanı Ilıcak: Adana'mızı Plastik Endüstrisinin Başkenti Yapmalıyız

RÖNESANS Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, Türkiye'de 35 milyar dolar büyüklüğünde plastik endüstrisi bulunduğuna dikkat çekerek, "Adana'mızı bu endüstrinin başkenti haline getirmek için el birliğiyle çalışmak gerekiyor" dedi.

Türkiye'yi petrokimyada global üretim üssü olarak konumlandıracak en büyük projesi olan Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi ve Polipropilen Üretim Tesisi tanıtım toplantısı yapıldı. Kentteki bir otelde yapılan toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Ceyhan Belediye Başkanı Ali Alper Boydak, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, Rönesans Endüstri Genel Müdürü Nuri Celal Toroğlu, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Port of Rotterdam Başkan Yardımcısı Rene van der Plas, GS E&C Başkan Yardımcısı Kim Yong-Seon, Sonatrach Başkan Yardımcısı Hakkar Toufik ve davetliler katıldı. Toplantı, Rönesans Endüstri Genel Müdürü Nuri Celal Toroğlu'nun proje sunumuyla başladı.



Projenin Hollandalı paydaşlarından Port of Rotterdam Başkan Yardımcısı Rene van der Plas, projenin Ceyhan ve Adana için çok önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Türkiye için oyun değiştirici bir hamle olduğunu düşünüyoruz. Hem Türk sanayisi için, hem lojistik sektörü için. Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasındaki köprü görevi görmesi ve Ceyhan'dan Ortadoğu ve Afrika'ya rahat sevkiyat yapabilmesi bence başarının anahtarlarından" dedi.



Projenin Güney Koreli paydaşı GS E&C Başkan Yardımcısı Kim Yong-Seon ise Güney Kore'de petrol ve doğalgaz gibi doğal kaynakların olmadığını, ancak 1970'lerden beri altyapıya verdikleri önem sayesinde tüm dünyada rafineri ve petrokimya alanında lider pozisyonda olduklarına vurgu yaparak, "Güney Kore modeli ve şirketimizin kendi deneyimleriyle biz bu bölgeye değer katacağımıza ve tatminkar düzeyde hizmet vereceğimize inanıyorum. Şirket olarak elimizden gelen tüm imkanları proje için seferber edeceğiz" diye konuştu.



Projenin Cezayirli paydaşı Sonatrach Başkan Yardımcısı Hakkar Toufik de Cezayir'deki polipropileni proje üzerinden Türkiye'ye satacaklarına değinerek, "Yılda 550 tonun üzerinde polipropilen sevkiyatı yapmayı hedefliyoruz. Bu projeyle Türkiye'deki iç talebe çok cazip fiyatlara polipropilen sağlamış olacağız. Bu proje çok ciddi yatırımla gerçekleşecek. Toplamda milyarlarca dolarlık yatırımdan bahsediyoruz. Türk hükümetinin ve Adana ile Ceyhan belediyelerinin, Adana Valiliği'nin desteğiyle açılacak olan limanın ve bu limanın vereceği destek, projemizi daha karlı ve daha cazip hale getirecektir" diye konuştu.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de proje sayesinde kentin önemli ekonomik kazanımları olacağına vurgu yaparak, emeği geçenlere teşekkür etti.



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise bu ve benzeri projeleri Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'nin bir başarısı olarak gördüklerini söyledi.



Adana Valisi Mahmut Demirtaş da öncesinde Kerkük- Yumurtalık, sonrasında Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hatlarıyla enerji dünyasında adından söz ettiren Adana'nın bugün bin 341 hektar alan üzerine kurulan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri bölgesi ile Türkiye'nin enerji üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.



'EN AZ 10 BİN GENCE İSTİHDAM SAĞLANACAK'



Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak da proje sayesinde yılda yaklaşık 15 milyar dolar ödenerek ithal edilen, başta polipropilen, polietilen ve PVC olmak üzere birçok petrokimya ürününün Adana'da üretilerek, en az 10 bin gence istihdam sağlanacağını kaydederek, şunları söyledi:



"Birinci aşamada bölgenin amacına uygun şekilde, altyapısının planlanması, imar ve parselasyon işlerinin tamamlanması ile başlayacağız. 14 milyon metrekare alanı ve 3 kilometreyi aşan sahil şeridi var. Bu bölgede kurulacak ilk yatırım olacak. Yıllık 450 bin ton üretim kapasiteli, 1.3 milyar dolar yatırım tutarlı polipropilen fabrikasının ve bölgede hizmet verecek liman ile depolama tesisinin inşaatını başlatacağız. 1,3 milyar dolarlık bu yatırımı Sonatrach ile beraber Güney Kore'nin önde gelen mühendislik ve yatırım firması GS ile beraber yapacağız. ve finansmanın tamamını yurt dışından temin edeceğiz. Polipropilen fabrikası, bölgemizin ilk kiracısı olacak. Üçüncü aşamada, Rotterdam Limanı'nın değerli yöneticileri, Sayın Cumhurbaşkanımıza bağlı yatırım ofisi yetkilileri ve siz değerli sanayicilerimiz ile birlikte, ülkemizin her yıl 15 milyar dolar tutarında ithal ettiği etilen, polietilen, polipropilen ve PVC'yi üretecek yatırımcıları bulup, onların önünü açacağız. İlk başta da belirttiğim gibi, 10 milyar dolar yatırım çekmek 10 bin gencimize iş imkanı sağlamak ve dış ticaret açığımızı 4 milyar dolar azaltmak mecburiyetindeyiz. Projenin dördüncü aşamasına gelince; bugüne kadar beraber çalıştığımız, konuştuğumuz, Adana'ya getirdiğimiz her uzmanın aynı fikirde olduğu tek konu bu diyebilirim."



'EKONOMİK BİR SAVAŞ VAR'



Dr. Ilıcak, proje hakkında konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Adana'da 2023 yılı itibarıyla devreye girecek polipropilen, ardından gelecek etilen, polietilen ve PVC'yi hammadde olarak kullanarak, yüksek kaliteli plastik ürünleri imal edecek fabrikalar kümelenecek. İmkan olursa hammadeyi üreten fabrikalara, boru hatlarıyla bağlanacak bir plastik organize sanayinin, Adana Sanayi Oda'mız ve valiliğimiz öncülüğünde kurulması. Ülkemizde 35 milyar dolar büyüklüğünde bir plastik endüstrimiz var. ve Adana'mızı bu endüstrinin başkenti haline getirmek için el birliğiyle çalışmak gerekiyor. Bugün ekonomik bir savaş var ve içinden geçtiğimiz günlerde, böyle milyarlarca dolarlık yatırımlardan bahsedince birçok insanın hayal dünyasında yaşadığımızı düşünüyor. Size son olarak geçtiğimiz Ekim ayında, İzmir Aliağa'da 6,5 milyar dolar yatırım ile devreye giren, Star rafinerisini örnek göstermek isterim. Ardından Adana'da Sayın Valimiz ve özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın değerli katkıları ile 2,5 yıl içerisinde belediyemizin yaptığı altyapı, yollar, kavşaklar ile beraber açtığımız, 600 milyon Euro'ya mal olan tamamını yabancı bankalardan finanse ettiğimiz, bence belediye, valilik, bakanlık, özel sektör ve uluslararası finans kuruluşlarının bir olduğunda, birlik olduğunda, neler başarabileceğinin en güzel kanıtı olan Adana Şehir Hastanesi örneğiyle konuşmama son vermek istiyorum."



SUNUMLARDA VURGU YAPILAN BAŞLIKLAR ŞÖYLE



Proje hakkında yapılan sunumlarda ise şu başlıklara vurgu yapıldı:



"2007 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulması kararlaştırılan, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi, gelişmiş ülkelerin en önemli kalkınma kaynaklarından biri olan petrokimya endüstrisinin Türkiye'de gerçekleştirilecek ve Türkiye'yi petrokimyada global üretim üssü olarak konumlandıracak en büyük projesi.



Rönesans Holding, Cumhurbaşkanlığı 2019- 2021 orta vadeli ekonomik programı doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'nin yönetimi ve altyapısının geliştirilmesini, iş ortakları Port of Rotterdam ve Adana Sanayi Odası ile birlikte yürütecek.



Yaklaşık 10 milyar dolar çekerek kurulacak bölgede, Rönesans Holding sanayi tesislerinin bir araya getirilmesinde ve altyapı desteğinin sağlanmasında önemli bir rol üstlenecek.



Rönesans Holding, Avrupa'nın en büyük limanının yönetim, işletme ve operasyonundan sorumlu Hollandalı Port of Rotterdam'ın tecrübesini Türkiye'ye taşıyarak, bölgeye yapılacak uluslararası yatırımların önünü açmak ve öncü olmak için çalışacak.



Bu işbirliği, özellikle bölgenin stratejik konumunu güçlendiren limanların yönetimi ve yakın dönemde bölgeden yapılacak ihracatın geliştirilmesi açısından da önem taşıyacak.



Master planın devreye girmesi ve parsellerin yatırımcılara tahsis edilmesiyle bölgede gerçekleşecek petrokimya üretimi, Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltırken, Türkiye ekonomisine yıllık 2 milyar doları aşan katma değer sağlayacak.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde, Rönesans Holding tarafından master plan çalışmaları tamamlanan bölgede, tüm parsellerin yatırımcılara tahsis edilmesiyle birlikte, ithal edilen petrokimya ürün gamının büyük bir oranının ülkemizde üretilmeye başlanması hedefleniyor.



Türkiye'nin ithalat kalemleri arasında petrokimya ürünlerini de içeren kimya sektörü, enerjinin ardından ikinci sırada yer alıyor. Petrokimya sektöründe sadece geçtiğimiz yıl Türkiye, 13 milyar doların üzerinde dış ticaret açığı verdi. Türkiye'nin bu bölgede üretilecek petrokimya ürünlerinde ithalatı ise yıllık 4,3 milyar dolar seviyesinde. Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde, bu ithalatı ikame edecek şekilde, polipropilenin yanı sıra HDPE, LDPE, LLDPE, methanol, MDI, ABS, MMA, aceton, phenol, WCW, PMMA ve PET gibi farklı petrokimya üretimleri de gerçekleşecek. Böylece Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığının azalmasının yanı sıra ülke ekonomisine önemli bir katma değer sağlanacak.



Yaklaşık 3 kilometre kıyı hattına sahip, 14 milyon metrekare alan üzerinde kurulacak Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi, BOTAŞ'a ait petrol ve doğalgaz boru hatları, doğalgaz çevrim ve termik santralleri ile Yumurtalık Serbest Bölgesi'ne yakın stratejik konumu, Mersin ve İskenderun limanlarına yakınlığı nedeniyle ihracatın da önemli adresleri arasında yer alarak, 'Türkiye'den dünyaya açılan kapı' olma özelliği taşıyacak.



Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi, Türkiye'nin yakın coğrafyasından elde edeceği LPG ve nafta gibi hammadde girdilerin işleneceği bir petrokimya üretim üssüne dönüşecek.



Bölgenin inşaası sırasında 10 yıl süreyle yaklaşık 40 bin, hizmete girdiğinde ise 10 bin kişiye istihdam sağlanacaktır.



Rönesans Holding'in Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrach ve Güney Koreli GS E&C ile 1,3 milyar dolar yatırımla ortak olarak hayata geçireceği Polipropilen Üretim Tesisi ise, bölgedeki yatırımların ilki olacak.



2023 yılında tamamlanmasını hedeflenen Polipropilen Üretim Tesisi, yıllık 450 bin ton üretim kapasitesiyle Türkiye'nin cari açığının azaltılmasına 450-500 milyon dolar arasında katkı sağlayacak.



Tarımdan savunma sanayine, otomotivden inşaata, tüketici ürünlerinden ilaç ve sağlık sektörüne hemen her alanda kullanılan polipropilen, Türkiye'nin ithal ettiği hammadde kalemleri arasında. Türkiye'nin polipropilen ithalatı ise yıllık yaklaşık 2,1 milyon ton seviyesinde. Rönesans, Sonatrach ve GS E&C ortaklığında gerçekleşecek 1,3 milyar dolar tutarındaki yatırımla, Türkiye'nin toplam polipropilen ihtiyacının yüzde 25'i karşılanacak."



- Adana

