Son Dakika Haberleri: Rönesans Holding'den Dünya Kadınlar Günü'ne Özel Video

Rönesans Holding'den Dünya Kadınlar Günü'ne Özel Video

21 dakika önce

Rönesans Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak, dünyanın farklı coğrafyalarındaki şantiyelerinde çalışan kadınların yer aldığı bir video hazırladı.

Rönesans Holding'den Dünya Kadınlar Günü'ne Özel Video, System.String[]
Rönesans Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak, dünyanın farklı coğrafyalarındaki şantiyelerinde çalışan kadınların yer aldığı bir video hazırladı.


Rönesans Holding'den yapılan açıklamaya göre, 23 ülkede, 46 farklı milletten kadının çalıştığı Rönesans Holding, 8 Mart'a özel yayınladığı video ile inşaatta "Kadınların Rönesansı" başlıyor mesajını verdi.


"Kadınların Rönesansı" başlığıyla yayınlanan videoda, Rönesans çalışanları, "İşini tutkuyla yaptıktan sonra kadın veya erkek olmanın bir farkı yok" mesajını veriyor. Videoda, eksi 50 dereceden 50 dereceye, dünyanın en zorlu coğrafyalarında birbirinden zorlu projelere imza atan kadınlar başrolde yer aldı.


Açıklamaya göre, Dünya Bankası Grubu üyesi IFC'nin ortağı olarak, şantiyeler başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde kadın çalışan sayısını yükseltmeye odaklanan Rönesans, son bir yıldaki başarısını özel bir video ile kutladı. Dünyanın farklı bölgelerinde kadın çalışan oranını yüzde 15 artıran şirket, inşaat ve gayrimenkulün erkek egemen sektör olma tabusunu yıkmak üzere yola çıkarken, "İnşaat kadın işi değil" söyleminin de aksini ortaya koyuyor.

Rönesans, videonun sonunda yer alan "Bence artık alışmalılar" söylemiyle şantiyedeki kadın çalışan sayısını gelecek dönemde daha da artıracağının da sinyallerini veriyor.


Video, https://www.youtube.com/watch'v=4drpZoShFvg bağlantısından izlenebiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:07 Kaynak: AA

Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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