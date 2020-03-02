Rönesans Holding'in sürdürülebilirlik kültürü oluşturma amacıyla düzenlediği "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışmasının başvuruları başladı.

Şirket açıklamasına göre, Rönesans Holding, gelecek nesillerin daha sağlıklı ve çevre dostu yapılarda yaşaması için üniversite öğrencilerine sürdürülebilirlik kültürünü kazandırmak hedefiyle bu yıl 6'ncı kez " Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışması düzenliyor.

Başvuruların başladığı ve geleceğin mimar, mühendis ve şehir planlamacısı adaylarının katılımına açık olan yarışmanın bu yılki konsepti ise "Kendine Yeten Verimli Yaşam Alanları" olarak belirlendi.

Düzenlendiği 5 yıl içerisinde 100 binden fazla gence ulaşan yarışmada dereceye gireceklere para ödüllerinin yanı sıra Rönesans Holding bünyesinde staj ve çeşitli eğitim programlarına katılma şansı da sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, şirket olarak geleceği hayal ederken, çevresel, ekonomik ve sosyal anlamda sürdürülebilir gelişme yolundan bir an bile ayrılmayacakları bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Gelecek nesillerin daha sağlıklı ve çevre dostu yapılarda yaşamasını sağlamanın yolu ise yarının mimar, mühendis ve şehir planlamacılarına sürdürülebilirlik kültürünün aşılanmasından geçiyor." ifadelerini kullandı.

Bu vizyonla yola çıkarak 2015'den bu yana düzenlenen "Sürdürülebilir Geleceği Tasarla" yarışmasını hayata geçirdiklerini aktaran Kayaalp, şunları kaydetti:

"Yarınları kazanmak için gençlere dokunmayı amaçlayan bir şirket olarak, sektörde sahip olduğumuz tecrübenin de katkısıyla bu yarışmanın ülkemizin geleceğine yapılmış bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Öğrenmenin sürekliliğinin, takım çalışmasının ve birbirine destek olmanın gücünün farkındayız. Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek gençlerimizle tanışmak ve geleceğin inşasında ortak fikir üretmek amacıyla projemizin ilk 5 yılında 100 binden fazla gence dokunmayı başardık. Daha sürdürülebilir bir gelecek için bu yıl da binlerce gencimize ulaşmaya devam edeceğiz."

Dereceye girenlere staj imkanı

Yarışmaya bu yıl "Kendine Yeten Verimli Yaşam Alanları" konsepti ile mimari, mühendislik ve sosyal açıdan geliştirilmiş karma projeler katılabiliyor.

Geçen yıl yarışmaya 645 projeyle Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 38 üniversiteden toplam 1.900 öğrenci katıldı. Bu yıl yarışmada dereceye girecekler, Rönesans Holding bünyesinde staj imkanına sahip olmanın yanı sıra birinciye 20 bin TL, ikinciye 16 bin TL, üçüncüye ise 14 bin TL para ödülü verilecek.

Sürdürülebilirliği kurumsal kültürünün merkezine koyan Rönesans Holding, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversiteleri ziyaret ederek düzenlediği seminerlerle sürdürülebilirlik kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor. Her yıl ortalama 25 farklı üniversite ziyareti yaparak sürdürülebilirlik, bilgi modelleme, iş sağlığı ve güvenliği, kalite, inşaat ve mimarlıkta yeni teknik ve uygulamalar konusunda bilgi paylaşımı yapılan proje çerçevesinde öğrencilere kariyer ile ilgili yönlendirmelerde de bulunuluyor.

Rönesans, bu yıl da üniversitelere yapılacak ziyaretler ve düzenlenecek seminerler ile öğrencilerle buluşmaya devam edecek.

Yarışmaya, Türkiye ve KKTC üniversitelerinde, mimarlık, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, çevre mühendisliği ve şehir bölge planlama eğitimi alan tüm öğrenciler katılabiliyor.

Yarışmanın değerlendirme komitesinde ise 6 kişilik Rönesans üst düzey yönetici mimar ve mühendislerin yanı sıra Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Prof. Dr. Füsun Demirel, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Dr. Nurgün Bayazıt, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Prof. Dr. Ayşin Sev ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Doç. Dr. Mehmet Nuri İlgürel bulunuyor.