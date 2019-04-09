Rönesans, Rusya'da 15 hastane inşa edecek
8 dakika önce
Rönesans Holding, Rusya'da 15 eğitim ve araştırma hastanesi inşa etmek üzere Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile anlaşma imzaladı.
Rönesans Holding, Rusya
'da 15 eğitim ve araştırma hastanesi inşa etmek üzere Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile anlaşma imzaladı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:34
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