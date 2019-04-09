Son Dakika Haberleri: Rönesans, Rusya'da 15 hastane inşa edecek

Rönesans, Rusya'da 15 hastane inşa edecek

8 dakika önce

Rönesans Holding, Rusya'da 15 eğitim ve araştırma hastanesi inşa etmek üzere Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile anlaşma imzaladı.

Rönesans, Rusya'da 15 hastane inşa edecek, System.String[]
Rönesans Holding, Rusya'da 15 eğitim ve araştırma hastanesi inşa etmek üzere Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile anlaşma imzaladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:34 

Ekonomi
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