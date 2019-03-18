Son Dakika Haberleri: Rönesans ve Sonatrach'tan "Ortak Girişim" Başvurusu

Rönesans ve Sonatrach'tan "Ortak Girişim" Başvurusu

1 saat önce

Rönesans Holding AŞ ve Sonatrach, Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde polipropilen üretim tesisi kurmak, polipropilen üretimi ve satışı yapmak üzere ortak girişim oluşturmak için Rekabet Kuruluna başvuruda bulundu.

Rönesans ve Sonatrach'tan
Rönesans Holding AŞ ve Sonatrach, Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde polipropilen üretim tesisi kurmak, polipropilen üretimi ve satışı yapmak üzere ortak girişim oluşturmak için Rekabet Kuruluna başvuruda bulundu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre petrol, petrokimya ve petrol ürünleri pazarında faaliyet gösteren yüzde 100 iştiraki RNS Ceyhan Petrokimya Endüstriyel Yatırım AŞ aracılığıyla Rönesans Holding AŞ ve yüzde 100 iştiraki Sonatrach Petroleum Investment Corporation B.V. aracılığıyla Sonatrach arasında Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde polipropilen üretim tesisi kurmak suretiyle söz konusu ürünün imalatı ve satışını yapacak bir ortak girişimin kurulması için Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.

Ayrıca, EWE Turkey Holding AŞ'nin tek kontrolünün SOCAR Turkey Enerji AŞ tarafından devralınmasıyla ilgili Rekabet Kuruluna başvuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:13 Kaynak: AA

Ceyhan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzine Zam Geliyor Benzine Bir Haftada İkinci Zam Geldi Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu Erdoğan'ın Açılışını Yapacağı AnkaPark'ın Giriş Ücretleri Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 18:16:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rönesans ve Sonatrach'tan "Ortak Girişim" Başvurusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]