Rönesans ve Sonatrach'tan "Ortak Girişim" Başvurusu

Rönesans Holding AŞ ve Sonatrach, Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde polipropilen üretim tesisi kurmak, polipropilen üretimi ve satışı yapmak üzere ortak girişim oluşturmak için Rekabet Kuruluna başvuruda bulundu.

Rönesans Holding AŞ ve Sonatrach, Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde polipropilen üretim tesisi kurmak, polipropilen üretimi ve satışı yapmak üzere ortak girişim oluşturmak için Rekabet Kuruluna başvuruda bulundu.



Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre petrol, petrokimya ve petrol ürünleri pazarında faaliyet gösteren yüzde 100 iştiraki RNS Ceyhan Petrokimya Endüstriyel Yatırım AŞ aracılığıyla Rönesans Holding AŞ ve yüzde 100 iştiraki Sonatrach Petroleum Investment Corporation B.V. aracılığıyla Sonatrach arasında Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde polipropilen üretim tesisi kurmak suretiyle söz konusu ürünün imalatı ve satışını yapacak bir ortak girişimin kurulması için Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.



Ayrıca, EWE Turkey Holding AŞ'nin tek kontrolünün SOCAR Turkey Enerji AŞ tarafından devralınmasıyla ilgili Rekabet Kuruluna başvuruldu.

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