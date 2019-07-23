Roni yeniden Adanaspor'da
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, Brezilyalı futbolcu Roni Rodrigues'i transfer etti.
Spor Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:29 Kaynak: AA
Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, Brezilyalı futbolcu Roni Rodrigues'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlı ekip, daha önce de takımda forma giyen orta saha oyuncusu Roni ile yeniden anlaşmaya vardı.
Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül ve yönetim kurulu üyesi İbrahim Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Roni, kendisini 2 yıllığına turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Roni, takımın Bolu'daki kampına katılacak.
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