Son Dakika Haberleri: Roni yeniden Adanaspor'da
Son Dakika Spor Haber

Roni yeniden Adanaspor'da

5 dakika önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, Brezilyalı futbolcu Roni Rodrigues'i transfer etti.

Roni yeniden Adanaspor'da, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, Brezilyalı futbolcu Roni Rodrigues'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlı ekip, daha önce de takımda forma giyen orta saha oyuncusu Roni ile yeniden anlaşmaya vardı.
Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül ve yönetim kurulu üyesi İbrahim Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Roni, kendisini 2 yıllığına turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Roni, takımın Bolu'daki kampına katılacak.
Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncu Tuvana Türkay, Tolga Mendi ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Beşiktaş'ın eski oyuncusu Adriano, Athletico Paranaense ile anlaştı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a 277 milyonluk miras! Hasan Ali, Eljif Elmas'a veda etti! Takipçileri hemen yorum yazdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 15:34:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Roni yeniden Adanaspor'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]