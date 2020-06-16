Ronnie O'Sullivan, Luca Brecel'in değişiminde rol oynamış

Luca Brecel, koronavirüs salgını sonrasında Championship League ile dönen snooker'da ilk turnuvayı kazanan isim oldu. Belçikalı oyuncu, kariyerinin dönüm noktalarını Eurosport'a anlattı.

"Menajerim Django Fung, kaybettiğim maçlardan sonra mental olarak çok çabuk kırıldığımı ve bunun berbat olduğunu söylüyordu. Fakat onu dinlemiyordum, inanmıyordum. Daha sonraki haftalarda Ronnie O'Sullivan'ın benim oyun tarzıma dair yorumlar yaptığını gördüm. 'Kısa-uzun kombinasyonunu iyi yapıyor fakat çok daha iyi olabilir.' diyordu. Ve açıkçası bu yorum sonrasında kendimi değiştirmeye karar verdim."

"Ronnie büyük bir oyuncu ve menajerim haklıydı. Mental olarak daha sağlam kaldım. Ayrıca teknik olarak birkaç değişiklik yaptım. Mesela kısa vuruşlardaki isteka tutuşumu değiştirdim ve bu bana büyük bir ivme avantajı kazandırdı. Asıl gelişimiyse mental olarak yaşadım. Daima 'harika' hissetmeye odaklandım."