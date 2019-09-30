Son Dakika Haberleri: Röntgen ve laboratuvar çalışanlarının beklediği karar Danıştay'dan geldi
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Röntgen ve laboratuvar çalışanlarının beklediği karar Danıştay'dan geldi

29 dakika önce

Acile hizmet veren röntgen ve laboratuvar çalışanlarına, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun yazılı kararıyla ödenmeyen yüzde 50 artırımlı nöbet ücretlerinin, Sağlık-Sen'in Danıştay'a açtığı davanın kazanılmasıyla ödenmeye başlayacağı belirtildi.

Röntgen ve laboratuvar çalışanlarının beklediği karar Danıştay'dan geldi, System.String[]

Acile hizmet veren röntgen ve laboratuvar çalışanlarına, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun yazılı kararıyla ödenmeyen yüzde 50 artırımlı nöbet ücretlerinin, Sağlık-Sen'in Danıştay'a açtığı davanın kazanılmasıyla ödenmeye başlayacağı belirtildi.


Sağlık-Sen'in açtığı davayla Danıştay gündemine taşınan uygulamanın geçmişi, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun 2014 yılında aldığı bir karara dayanıyor. Kurumun 23 Haziran 2014 tarih ve 869 sayılı "Nöbet Ücretleri" konulu genel yazısının "artırımlı nöbet ücreti ödenecek birimlere kısmi süre ile hizmet verenlerin nöbet ücreti" maddesine istinaden, acile hizmet veren röntgen ve laboratuvar ünitelerinde çalışanlara yüzde 50 artırımlı nöbet ücreti ödenmemeye başlamıştı.


Sağlık-Sen, röntgen ve laboratuvar biriminde çalışan ve nöbet tutmak sureti ile acile hizmet veren teknisyenlere nöbet ücretlerinin yüzde 50 artırımlı ödenmemesini haksız bir uygulama olarak değerlendirerek Danıştay'a başvurmuştu. Açılan davada Sağlık-Sen'i haklı bulan Danıştay 12. Dairesi, haksızlığa zemin teşkil eden kurum kararını iptal etti.


Danıştay'ın iptal kararını değerlendiren Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, "Röntgen ve laboratuvar teknisyenlerinin acile hizmet verdiğini kurum yetkilileri de çok iyi biliyor. Ama buna rağmen çalışanlarımız adına haksız bir uygulama yapılmış. Açılan davada yüksek mahkeme haklı bir kararın altına imza attı. Karar röntgen ve laboratuvar teknisyenleri gibi hepimizi mutlu etmiştir" dedi. - İZMİR

Danıştay, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:34 Kaynak: İHA
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