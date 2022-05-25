Röntgenci hak ettiğini buldu: Kadın videosunu çeken adamın önce suratına tükürdü, sonra da dövdü - Son Dakika
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Röntgenci hak ettiğini buldu: Kadın videosunu çeken adamın önce suratına tükürdü, sonra da dövdü

25.05.2022 11:15

Beylikdüzü'nde bir kadın kendisinin cep telefonu ile görüntülerini çeken şüpheliyi yakalayıp önce tükürdü, sonra tekme tokat dövdü. İşte kadının sinirden deliye döndüğü o anlar.

Dün öğle saatlerinde Beylikdüzü metrobüs üst geçidinde bir şüpheli, üst geçitten geçtiği sırada etek giyen kadını cep telefonu kamerası ile videoya aldı.

VİDEOSUNU ÇEKMİŞ

Durumu fark eden bir vatandaş, her şeyden habersiz yoluna giden kadına durumu bildirdi. Adamı durduran kadın çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ısrarı üzerine cep telefonunu açan adamın kadının videosunu çektiği ortaya çıktı.

ÖNCÜ TÜKÜRDÜ SONRA DÖVDÜ

Bunun üzerine öfkeden deliye dönen kadın, tacizciye meydan dayağı attı. Adamın yüzüne tükürüp, "Senin karın, kızın yok mu? Nasıl adamsın?" diyen kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, kadının şikayeti üzerine şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yaşananlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Röntgenci hak ettiğini buldu: Kadın videosunu çeken adamın önce suratına tükürdü, sonra da dövdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Röntgenci hak ettiğini buldu: Kadın videosunu çeken adamın önce suratına tükürdü, sonra da dövdü - Son Dakika
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