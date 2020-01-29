Rooney'nin Derby'deki İlk Golü - Son Dakika
Son Dakika Spor Rooney'nin Derby'deki İlk Golü - Son Dakika Spor

Rooney'nin Derby'deki İlk Golü

13 dakika önce

Derby Country'nin Hem futbolculuğunu hem de teknik direktörlüğü üstlenen Wayne Rooney, takımıyla ilk golünü Luton Town karşısında 63' dakikada kaydetti.

Derby Country'nin Hem futbolculuğunu hem de teknik direktörlüğü üstlenen Wayne Rooney, takımıyla ilk golünü Luton Town karşısında 63' dakikada kaydetti.

Rooney'nin Derby'deki İlk Golü

Luton Town, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:19 
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