Rooney'nin Derby'deki İlk Golü
13 dakika önce
Derby Country'nin Hem futbolculuğunu hem de teknik direktörlüğü üstlenen Wayne Rooney, takımıyla ilk golünü Luton Town karşısında 63' dakikada kaydetti.
Derby Country'nin Hem futbolculuğunu hem de teknik direktörlüğü üstlenen Wayne Rooney, takımıyla ilk golünü Luton Town karşısında 63' dakikada kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:19
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