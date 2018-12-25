Röp | Cem Özdemir: Sarı Yelekliler'i Desteklemiyorum, Gezi Farklıydı
1 saat önce
"Almanya'nın sembolik bir adımı bile 24 saat içinde Türkiye'nin çizgisini değiştirtti""Erdoğan hepimize 'Ben demokratım. Türkiye'yi açmak istiyorum' dedi.
"Almanya'nın sembolik bir adımı bile 24 saat içinde Türkiye'nin çizgisini değiştirtti"
"Erdoğan hepimize 'Ben demokratım. Türkiye'yi açmak istiyorum' dedi. Bugün görüyoruz ki tersini yaptı." Alman Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir Euronews Türkçe'nin söyleşi programı RÖP'e konuk olduhttps://tr.euronews.com/programlar/rop
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:56 Kaynak: Youtube
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