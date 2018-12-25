Son Dakika Haberleri: Röp | Cem Özdemir: Sarı Yelekliler'i Desteklemiyorum, Gezi Farklıydı

Röp | Cem Özdemir: Sarı Yelekliler'i Desteklemiyorum, Gezi Farklıydı

1 saat önce

"Almanya'nın sembolik bir adımı bile 24 saat içinde Türkiye'nin çizgisini değiştirtti""Erdoğan hepimize 'Ben demokratım. Türkiye'yi açmak istiyorum' dedi.

"Almanya'nın sembolik bir adımı bile 24 saat içinde Türkiye'nin çizgisini değiştirtti"

"Erdoğan hepimize 'Ben demokratım. Türkiye'yi açmak istiyorum' dedi. Bugün görüyoruz ki tersini yaptı." Alman Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir Euronews Türkçe'nin söyleşi programı RÖP'e konuk oldu

https://tr.euronews.com/programlar/rop

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:56 Kaynak: Youtube

Euronews, Cem Özdemir, Almanya, Türkiye, Genel
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