"Almanya'nın sembolik bir adımı bile 24 saat içinde Türkiye'nin çizgisini değiştirtti""Erdoğan hepimize 'Ben demokratım. Türkiye'yi açmak istiyorum' dedi. Bugün görüyoruz ki tersini yaptı." Alman Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir Euronews Türkçe'nin söyleşi programı RÖP'e konuk oldu