RÖP | Dilek İmamoğlu: İstanbul'u da iyi biliyorum, Ekrem'i de... İkisi yan yana çok uyuyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile euronews Türkçe'nin söyleşi programı RÖP'te konuştuk. İmamoğlu ailesinin ev hayatına, çocuklarına; kendisinin bir eş, anne ve kadın olarak bu süreçte neler yaşadığına ve biraz da İstanbul seçim sürecine değindik...
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:53
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