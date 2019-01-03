Röp | Genco Erkal: Kara Listeler Var, İnsanları Açlığa Mahkum Ediyorlar
46 dakika önce
"Erdoğan çok başarılı bir lider, karşısında yeteri kadar güçlü bir muhalefet yok""Çıkmış oraya tepeye, nasıl çıktığı da belli değil zaten!"60. sanat yılını geride bırakan politik tiyatronun öncü ismi Genco Erkal, euronews Türkçe'nin söyleşi programı RÖP'te Tuluhan Tekelioğlu'na konuştu.
"Erdoğan çok başarılı bir lider, karşısında yeteri kadar güçlü bir muhalefet yok"
"Çıkmış oraya tepeye, nasıl çıktığı da belli değil zaten!"
60. sanat yılını geride bırakan politik tiyatronun öncü ismi Genco Erkal
, euronews Türkçe'nin söyleşi programı RÖP'te Tuluhan Tekelioğlu
'na konuştu...
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:26 Kaynak: Youtube
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