Son Dakika Haberleri: RÖP | Zeytin üretiminde dünya liderliği mümkün mü? Zeytincilik sektörü katma değer yaratmak istiyor
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RÖP | Zeytin üretiminde dünya liderliği mümkün mü? Zeytincilik sektörü katma değer yaratmak istiyor

17 dakika önce

Zeytincilik sektörüne yönelik 2023 hedeflerinin yerine getirilmesi için hangi engellerin aşılması gerekiyor?

Zeytincilik sektörüne yönelik 2023 hedeflerinin yerine getirilmesi için hangi engellerin aşılması gerekiyor? Sektörün önde gelen oyuncularından olan Kürşat Zeytincilik'in dördüncü nesil temsilcisi Zeynep Kürşat ile görüştük.

RÖP | Zeytin üretiminde dünya liderliği mümkün mü? Zeytincilik sektörü katma değer yaratmak istiyor

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:21 
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