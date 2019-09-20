RÖP | Zeytin üretiminde dünya liderliği mümkün mü? Zeytincilik sektörü katma değer yaratmak istiyor
17 dakika önce
Zeytincilik sektörüne yönelik 2023 hedeflerinin yerine getirilmesi için hangi engellerin aşılması gerekiyor?
Zeytincilik sektörüne yönelik 2023 hedeflerinin yerine getirilmesi için hangi engellerin aşılması gerekiyor? Sektörün önde gelen oyuncularından olan Kürşat Zeytincilik'in dördüncü nesil temsilcisi Zeynep Kürşat ile görüştük.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:21
16 yaşındaki öğrenci bıçaklanarak öldürüldü, kimse polisi aramadı Evinde ölü bulunan vücut geliştirme sporcusu, aşırı doz stereoid yüzünden hayatını kaybetmiş Pentagon'dan Aramco saldırısı açıklaması: Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı 500'ü geçti