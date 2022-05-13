Röportaj: Çin Ekonomisi Dalgalanmalara Rağmen İvmesini Sağlam Şekilde Koruyor - Son Dakika
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Röportaj: Çin Ekonomisi Dalgalanmalara Rağmen İvmesini Sağlam Şekilde Koruyor

13.05.2022 09:50
Röportaj: Çin Ekonomisi Dalgalanmalara Rağmen İvmesini Sağlam Şekilde Koruyor

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu Başkan Yardımcısı Sheng Laiyun Xinhua'ya verdiği röportajda, Çin ekonomisinin artan iç ve dış belirsizliklere rağmen sağlam bir ivmeyle ilerlemeye devam ettiğini ifade etti.

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu Başkan Yardımcısı Sheng Laiyun Xinhua'ya verdiği röportajda, Çin ekonomisinin artan iç ve dış belirsizliklere rağmen sağlam bir ivmeyle ilerlemeye devam ettiğini ifade etti. Sheng, "Bazı göstergelerde Kovid-19'un yarattığı darbeye bağlı olarak kısa vadeli daralmalar görülse de, ekonominin istikrarlı gelişimi ve sağlam ivmesini destekleyen temeller değişmeden kaldı" dedi. Yetkili, özellikle ülkenin ekonomik modernizasyon ve yüksek kaliteli kalkınmaya yönelik genel eğiliminin değişmediğini bildirdi.

Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde, istikrarlı bir başlangıç yaparak, GSYİH'sı geçen yılın dördüncü çeyreğinde yakaladığı yüzde 4'lük artışı sürdürerek, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 büyüdü. Ancak talebin azalması, arz şokları ve beklentilerin zayıflaması Mart ayından bu yana ekonomiye yük getirdi. Sheng, çok yönlü makro politikalardan yararlanmanın, Kovid-19'un etkisini minimuma indirme ve ekonominin makul aralıkta çalışmasını sağlamada anahtar rolü oynadığını vurguladı. Sheng, Çin'in, pandemiyi önleme ve kontrol çalışmalarından zor elde edilen sonuçları sağlamlaştırmak amacıyla, dinamik sıfır Kovid politikasına kararlılıkla sadık kalacağına söz verdiğini hatırlattı. Büyüme yanlısı politikaların hızlandırılması ve etkin yatırımlara tam anlamıyla yer verilmesinin önemine değinen Sheng, "Tarih, altyapı yatırımlarını genişletmenin, kısa vadeli ekonomik güçlükleri aşmanın en etkili ve en hızlı çıkış yolu olduğunu gösterdi" dedi.

Sheng, Çin'de kişi başına düşen altyapı miktarının, gelişmiş ülkelerinkinin yalnızca yüzde 20 ila yüzde 30'u kadar olduğunu, ayrıca kişi başına düşen demiryolu işletme uzunluğunun, ABD'deki rakamın yüzde 30'undan az olduğunu vurguladı. Sheng, bunun da altyapı yatırımı için büyük potansiyele işaret ettiğini belirtti. Yetkili ayrıca vergi ve harç kesintileri, sosyal sigorta yardımı ödemelerinin ertelenmesi ve piyasa kuruluşlarını desteklemek için kapsamlı krediler verilmesi gibi önlemlerden de bahsetti. Kovid'in iş piyasası üzerinde giderek artan baskısına dikkati çeken Sheng, istihdam yanlısı politikaların eksiksiz ve ayrıntılı şekilde uygulanmasının önemine işaret etti. "Ekonomik ve sosyal kalkınmayla birlikte pandeminin kontrol altına alınmasının koordinasyonuna ilişkin politikaların yürürlüğe girmesiyle, Kovid-19'un etkisinin kademeli olarak azalması bekleniyor" diyen Sheng, elektrik üretimi ve tüketim verilerinde görülen olumlu sinyallere işaret etti. Sheng, istikrarlı arz ve fiyat sağlamak için de çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

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Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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