Röportaj: Çin, Piyasa Kuruluşlarına Desteği Artıracak - Son Dakika
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Röportaj: Çin, Piyasa Kuruluşlarına Desteği Artıracak

09.05.2022 15:07
Röportaj: Çin, Piyasa Kuruluşlarına Desteği Artıracak

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi Başkan Yardımcısı Pu Chun, Xinhua'ya yakın tarihte verdiği bir röportajda, Çin'in her türden piyasa kuruluşunu desteklemek için önlemler almaya devam edeceğini söyledi.

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi Başkan Yardımcısı Pu Chun, Xinhua'ya yakın tarihte verdiği bir röportajda, Çin'in her türden piyasa kuruluşunu desteklemek için önlemler almaya devam edeceğini söyledi.

Pu, firmaların üzerindeki yükü daha da hafifletmek için Çin'in devlet kurumları ve sanayi birliklerinin yanı sıra ulaşım, kamu hizmetleri ve finans kurumları tarafından yapılan düzensiz ücretlere yönelik baskılarını sertleştireceğini söyledi. Nisan ayı sonunda, Çin'in piyasa kuruluşlarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,5 artarak 158 milyona ulaştı. Pu'ya göre, bu yılın ilk dört ayında yaklaşık 9 milyon piyasa kuruluşu kuruldu. Pu, istikrarlı genişlemenin Çin'in makroekonomik temellerini desteklemeye yardım ettiğini ve karmaşık ve kasvetli bir ortamda bile ekonominin "güçlü esnekliğini ve potansiyelini" gösterdiğini söyledi.

Pu, "Mevcut Kovid-19 durumu kontrol altına alındıkça ve politikaların kazandırdığı ivme ile, piyasa varlıklarının hızlı büyümeyi sürdürmesi bekleniyor." dedi. Pu, bazı piyasa kuruluşlarının beklenmedik zorluklarla karşı karşıya olduğunu, "ancak ülkenin politika desteğini artırdığını ve piyasa kuruluşlarının uyum yeteneğinin artmaya devam ettiğini" söyledi. Pu, piyasa beklentilerini sabitlemek, piyasaya olan güveni artırmak ve piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararasılaştırılmış bir iş ortamı yaratmak için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Pu, bu amaçla ülkenin idari prosedürlerini düzene sokmak ve serbest meslek sahibi hane halkını himaye etmeye özel önem vererek piyasaya erişimi genişletmek için çok sayıda reformu ilerlettiğini söyledi.

Pu, Çin'in ayrıca piyasaları canlandırmak amacıyla tüm piyasa kuruluşları için eşit bir oyun alanı sağlamaya çalıştığını belirterek, politikalardaki şeffaflığı artırmak, ayrımcı politikaları ve gizli piyasa eşiklerini ortadan kaldırmak ve bölgesel korumacılığı önlemek için çaba sarf edildiğini de sözlerine ekledi. Pu, piyasa istikrarının korunması konusuyla ilgili olarak da, Çin'in entegre endüstriyel sistemi, geniş sektör yelpazesi ve piyasa kuruluşlarının yüksek verimliliği ile emtia fiyatlarının artışı ve tedarik zinciri engelleri gibi güçlüklerin üstesinden gelebileceğini söyledi. "Karşılaştığımız tüm sorunlar ve zorluklar geçici" diyen Pu, ülke çapındaki piyasa düzenleyicilerinin emtia fiyatlarındaki dalgalanmaları izleyeceklerini ve yeterli hammadde arzını sağlamak için ilgili makamlarla işbirliği yapacaklarını da sözlerine ekledi. Pu, düzenleyicilerin ayrıca Kovid-19 ile ilgili tıbbi ürünlerin ve ihtiyaçların fiyatlarını izleyeceklerini ve stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamasına katı düzenlemeler getireceklerini belirtti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Mayıs, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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