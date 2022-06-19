Röportaj: Cpec, Pakistan'ın Gıda Güvenliği Sorununu Çözmeye Yardımcı Olacak

Misbah Saba Malik

İSLAMABAD, 19 Haziran (Xinhua) -- Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişim Bakanlığı üst düzey yetkilisi Seyid Zafer Ali Şah yaptığı açıklamada, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC), Pakistan'ın karşı karşıya kalmak üzere olduğu gıda güvenliği sorununun çözümüne, tarımsal işbirliği yoluyla, ülkenin verimini artıracak modern tarım faaliyetlerini tanıtarak yardımcı olacağını belirtti. Şah, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği röportajda, Pakistan'ın gıda güvenliğinin ulusal güvenliğin önemli bir unsuru olduğunu ve tarımsal işletmenin, CPEC çerçevesinde daha da geliştirilecek olan tarım sektörüne daha fazla yatırımlarla teşvik edildiğini anladığını bildirdi. Şah, "Gıda güvenliğini iyileştirmenin bir parçası olarak, bu yıl verimi artırmak üzere su ve tarım sektörüne daha fazla yatırım yapıyoruz, tüm bu sektörler, büyük bir performans ve üretkenlik gösteren Çin'in güçlü yanları" dedi.

Pakistan'ın tarım sektörünün potansiyelinden bahseden yetkili, ülkesinin süt, sebze ve meyve üretiminde büyük bir pay sahibi olduğunu ancak işleme birimleri ve tedarik zincirinin eksikliği nedeniyle büyük bir bölümünün boşa gittiğini ifade etti. Şah, Çinli yatırımcıların diğer sektörlere yatırım yaptıklarından, tarım sektörü potansiyelinden yararlanabileceklerini söyledi. Ülkesinin CPEC'e bağlı olduğunu vurgulayan yetkili, iktidarda hangi siyasi parti olursa olsun, projenin, Pakistan'ın ekonomik kalkınması açısından önemli olduğuna dair ortak bir uzlaşı olduğunu belirtti. CPEC'in, Pakistan'ın ihtiyaçlarına cevap veren çok yönlü bir program olduğunu söyleyen Şah, bunların arasında projenin tanıtıldığı dönemde 18 saate varan elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalan ülkenin elektrik ihtiyacını karşılayacak en acil ve ivedi talebin de olduğunu belirtti.

Şah, CPEC'in farklı projelerle ülkeye büyük ölçekli doğrudan yabancı yatırımları getirerek, Pakistan'ın ekonomik gelişimine yeni bir hayat kattığını kaydetti. CPEC'in Pakistan'ın genel kalkınmasındaki rolüne değinen yetkili, bunun altyapıyla başladığını, ardından ise CPEC çerçevesinde özel ekonomik bölgelerde başlatılacak yeni bir sanayileşme safhasının geldiğini söyledi. Şah "Özel ekonomik bölgelerdeki doğrudan yabancı yatırımları sermaye sıkıntısı çeken ülkelerde büyük rol oynadı. Dünyanın en büyük yatırımcılarından biri olan Çin, bizim yakın dostumuzdur, bu nedenle Çin yatırımlarının Pakistan'ın ekonomik gelişimine büyük katkıda bulunacağı yönünde umutluyuz" dedi.