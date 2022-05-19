Röportaj: Hırvatistan Başbakanı: Çin ile İlişkileri İlerletmek İçin Sabırsızlanıyoruz - Son Dakika
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Röportaj: Hırvatistan Başbakanı: Çin ile İlişkileri İlerletmek İçin Sabırsızlanıyoruz

19.05.2022 00:01
Röportaj: Hırvatistan Başbakanı: Çin ile İlişkileri İlerletmek İçin Sabırsızlanıyoruz

ZAGREB, 18 Mayıs (Xinhua) -- Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Çin ile Hırvatistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümü dolayısıyla Xinhua'ya verdiği özel röportajda, Çin ile siyasi ilişkileri ve ekonomik işbirliğini ilerletmeyi dört gözle beklediklerini belirtti.

ZAGREB, 18 Mayıs (Xinhua) -- Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Çin ile Hırvatistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümü dolayısıyla Xinhua'ya verdiği özel röportajda, Çin ile siyasi ilişkileri ve ekonomik işbirliğini ilerletmeyi dört gözle beklediklerini belirtti. Plenkovic, "Siyasi ilişkilerimizi, istişarelerimizi ve ekonomik işbirliğimizi ilerletmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. İkili ilişkilerin son otuz yıldır "mükemmel" düzeyde olduğunu söyleyen Plenkovic, Çin'in öncülüğündeki Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde ikili işbirliğinin ilerlediğini ve Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEEC) arasındaki işbirliğinin olağanüstü seyrettiğini kaydetti.

Başbakan, Çin Yol ve Köprü Şirketi liderliğindeki Çinli şirketler konsorsiyumu tarafından inşa edilen Peljesac Köprüsü ve Çinli Norinco International tarafından inşa edilen Senj Rüzgar Çiftliği'ni, ikili işbirliğine iki örnek olarak gösterdi. Plenkovic, Peljesac Köprüsü'nün Hırvatistan'daki en önemli altyapı çalışmalarından biri olduğunu, Senj Rüzgar Çiftliği'nin de ülkesindeki hanelere ve tüketicilerine yeşil enerji sağladığını vurguladı. Plenkovic, Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri arasındaki işbirliğini, "bu bölgedeki herkes için mükemmel bir araç" olarak nitelendirerek, bu işbirliğinin çok sayıda imzalı sözleşme, düzenli diyalog ve karşılıklı anlayış sağladığına işaret etti.

Başbakan ayrıca, Çin ile Avrupa Birliği arasında başta enerji sektörü olmak üzere küresel güvenlik ve barış ile iklim değişikliği gibi küresel konularda daha fazla işbirliği ve diyalog çağrısında bulundu. Plenkovic, "Enerji fiyatlarındaki artışa tanık olduk ve bu açıdan enerji sorunları ve enerji arzı konusundaki küresel diyaloga ilişkin AB ve Çin'in işbirliği yapması gerekir, tabii ki bu sürece Hırvatistan'ın da dahil olacağını düşünüyorum" dedi. Başbakan, ikili işbirliğinin yıllar içinde geliştiğini söyledi. Plenkovic, "Daha fazla işbirliği yapmalıyız. Çok sağlam temelimiz olduğunu düşünüyorum. 30 yıllık işbirliğimiz var ve son birkaç yıl içinde son derece yoğun bir dönem geçirdik" dedi.

Başbakan, Kovid-19 krizinden sonra tıbbi yardım almak üzere Çin tarafını telefonla aradığı anı hatırladı ve Çin'in hızlı tepki verdiğini belirtti. Plenkovic, "Çin, yeterli düzeyde tıbbi hizmet ve maskelerden oluşan koruyucu ekipman edinmemizi sağlayarak Hırvatistan'ın yanında yer aldı ve pandemi sırasında Hırvatistan'a sürdürülebilir ve dayanaklı malzeme tedariki sağladı. Özellikle o dönem için minnettarım" dedi. Çin ve Hırvatistan arasında diplomatik ilişkiler, 13 Mayıs 1992'de kuruldu. O zamandan bu yana, ikili ilişkiler verimli temaslar ve güçlü siyasi, ekonomik, kültürel, eğitim, bilimsel ve teknolojik işbirliğiyle sorunsuz şekilde gelişti. Çin ve Hırvatistan 2005 yılında, ikili ilişkilerde yeni bir safha oluşturarak kapsamlı işbirliğine dayalı ortaklık kurdu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hırvatistan, Başbakan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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