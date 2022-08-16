Röportaj: Japon Ticaret Uzmanına Göre, Çin'siz Küreselleşme Küreselleşme Değildir - Son Dakika
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Röportaj: Japon Ticaret Uzmanına Göre, Çin'siz Küreselleşme Küreselleşme Değildir

16.08.2022 19:40
Röportaj: Japon Ticaret Uzmanına Göre, Çin'siz Küreselleşme Küreselleşme Değildir

TOKYO, 16 Ağustos (Xinhua) -- Japonya Uluslararası Ticareti Destekleme Birliği'nden bir yetkili olan Yuki Izumikawa, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği röportajda, Çin'in olmadığı bir küreselleşmenin küreselleşme olmadığını ve "Çin'den kopmanın" tümüyle boş sözler olduğunu söyledi.

TOKYO, 16 Ağustos (Xinhua) -- Japonya Uluslararası Ticareti Destekleme Birliği'nden bir yetkili olan Yuki Izumikawa, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği röportajda, Çin'in olmadığı bir küreselleşmenin küreselleşme olmadığını ve "Çin'den kopmanın" tümüyle boş sözler olduğunu söyledi. Batı medyası ve kuruluşları son dönemde Batılı şirketleri Çin'den ayırma fikrine ilişkin yanıltıcı yayın ve açıklamalarda bulunmuş ve hatta "Çin'in olmadığı yeni bir küreselleşme çağından" bahsetmişlerdi. Izumikawa, Çin nüfusunun dünya toplamının yaklaşık yüzde 18'ini oluşturduğunu ve toplam dış ticaret hacminin dünya toplamının yaklaşık beşte birini oluşturduğunu belirterek buna katılmadığını ifade etti.

Ticaret uzmanı olan Izumikawa, dünya açısından Çin'in en çekici tarafının devasa pazarının yanı sıra mükemmel ve üst düzey yetenekler olduğuna dikkat çekti. Çin'in aynı zamanda istikrarlı ve güvenilir bir hükümeti ve makroekonomik politikaları bulunuyor. Izumikawa, "Tüm bunlar birlikte ele alındığında, dünyada Çin'in yerini tamamen doldurabilecek hiçbir ülke yok" dedi. Izumikawa, Çin'in küresel ortak kalkınmayı desteklemeyi taahhüt eden ve ekonomik küreselleşmenin desteklenmesine katkıda bulunan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) gibi bölgesel ekonomik işbirliği platformlarının oluşturulmasını aktif olarak desteklediğini söyledi. Japon uzman, Çin'in daha güçlü bir şekilde dışa açıldığını ve bunun yabancı şirketler için daha eşit şartlar sağlayacağını sözlerine ekledi. Çin ve Japonya arasındaki uzun vadeli ekonomik işbirliğine ve karşılıklı bağımlılığa değinen Izumikawa, yıllar içindeki çeşitli değişikliklere dikkat çekti. Izumikawa, Çin'de reformların ve ülkenin dışa açılmasının ilk günlerinde, Çin'in ülkenin ucuz işgücü ve tercihli politikalarından yararlanmayı ümit eden Japon işletmelerince, bir işleme ve üretim üssü olarak görüldüğünü söyledi.

O zamanlar Japon şirketlerinin Çin'de yatırımlar yaptığını, fabrikalar kurduğunu, iyi ve ucuz mallar ürettiklerini ve daha sonra kar amaçlı olarak gelişmiş ülkelere ihraç ettiklerini hatırlattı. Izumikawa, şimdi durumun değiştiğini, Japon şirketlerinin Çin'in devasa iç pazarı ve üst düzey yeteneği sayesinde yükselişe geçtiğini söyledi ve Çin'in da Japonya'ya olan ihtiyacının, başlangıçtaki Japonya'nın gelişmiş yönetim modelini ve sermayesini özümsemenin yerini Japonya'nın ileri teknolojisine ve en ileri bileşenlere değer vermeye bıraktığını sözlerine ekledi. Japon ticaret uzmanı, her iki tarafın ihtiyaçları değişse de karşılıklı ihtiyaçlarının ve karşılıklı bağımlılıklarının değişmediğini söyledi. Izumikawa, bazı insanlar tarafından öne sürülen "Çin'den kopmanın", bazı insanları Batılı medya ve politikacıların yanıltıcı yayın ve ifadelerinin sonucu olarak Çin'i yanlış anlamalarından kaynaklandığına inanıyor. Japon uzman, yanlış anlamalar ve şüpheler açıklığa kavuşturulduğu sürece daha fazla işbirliğinin teşvik edilebileceğini söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Röportaj: Japon Ticaret Uzmanına Göre, Çin'siz Küreselleşme Küreselleşme Değildir - Son Dakika

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