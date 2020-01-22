Röportaj sırasında transfer görüşmesi !..

Rıza Çalımbay, Almanya'dan bir menajer ve futbolcu tarafından görüntülü arandı

Çalımbay Milli takım ve Beşiktaş ile para konuşamazsınız. Hangisinin ihtiyacı varsa oraya gidersiniz

- Süper Lig'in lideri Sivasspor 'un teknik direktörü Rıza Çalımbay sıra dışı bir röportaja imza attı.

CNN TÜRK spikeri ve Limitsiz Futbol programı moderatörü Damla Uğurtürk'ün Rıza Çalımbay ile yaptığı röportaj esnasında transfer görüşmesi yapıldı.

Röportajın yapıldığı sırada deneyimli teknik adamın telefonu çalarken, Demir Grup Sivasspor'un ilgilendiği Almanya Bundesliga ekiplerinden Paderborn'da forma giyen orta saha oyuncusu Abdelhamid Sabiri, Rıza Çalımbay ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Rıza Çalımbay, oyuncu ile kısa bir görüşme gerçekleştirirken, daha sonrasında oyuncunun yanında bulunan Türk isimle görüştü. Çalımbay, Çocuğu almak istiyoruz, kendisi de istiyorsa alacağız. Tam aradığımız pozisyonda oynuyor, onu izledik, beğendik şeklinde konuştu.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından CNN TÜRK röportajına devam eden Çalımbay, Almanya'dan bir futbolcu, size ismini söylemem doğru olmaz ifadelerini kullanırken, daha sonrasında oyuncunun Abdelhamid Sabiri olduğu kaydedildi.

Öte yandan röportajın içeriğinde dikkat çeken konular arasında Çalımbay'ın şu sözleri yer aldı

Beşiktaş benim futbola başladığım ve bitirdiğim yer. Milli takımın da yeri çok ayrı. O yüzden milli takımla da Beşiktaş ile de para konuşamam. Hangisinin ihtiyacı varsa oraya gidersiniz