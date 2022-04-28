Röportaj: Uluslararası Ödemelerde Rmb Kullanımı Arttı - Son Dakika
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Röportaj: Uluslararası Ödemelerde Rmb Kullanımı Arttı

28.04.2022 15:13
Röportaj: Uluslararası Ödemelerde Rmb Kullanımı Arttı

Üst düzey finansman uzmanı, "Çin ekonomisi farklı açılardan dünyadaki payını artırırken para birimi RMB de bu süreçten yararlanarak önemli bir oyuncuya dönüşüyor" dedi.

Üst düzey finansman uzmanı, "Çin ekonomisi farklı açılardan dünyadaki payını artırırken para birimi RMB de bu süreçten yararlanarak önemli bir oyuncuya dönüşüyor" dedi.

İSTANBUL, 28 Nisan (Xinhua) -- Mali ve ekonomik göstergeler, Çin ekonomisinin ve para birimi olan renminbinin (RMB) uluslararası ödemelerdeki rolünün arttığına işaret ediyor. DenizBank Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, Xinhua'ya verdiği röportajda, büyümekte olan Çin ekonomisinin önümüzdeki 10-15 yılda dünyanın en büyüğü olmasının beklendiğini söyledi. Böcügöz, "Çin ekonomisi farklı açılardan dünyadaki payını artırırken para birimi RMB de bu süreçten yararlanarak önemli bir oyuncuya dönüşüyor" dedi.

RMB, dünya genelinde finansal iletişim sistemi sağlayan SWIFT kapsamında yer alan ilk beş para biriminden biri olma özelliğini taşıyor. Böcügöz, para biriminin uluslararası ödemelerdeki bu konumuyla birlikte RMB'nin kullanımının yaygın bir şekilde kullanılan para birimlerine ve kripto paralara alternatif olacağını söyledi.

Röportaj: Uluslararası Ödemelerde Rmb Kullanımı Arttı

Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletine bağlı Linyi'deki bir bankada bir çalışan, Çin para birimi renminbiyi (RMB) sayıyor, 11 Ağustos 2015. (Fotoğraf: Zhang Chunlei/Xinhua)

Bora Böcügöz'e göre RMB, Kovid-19 pandemisi, Rusya- Ukrayna çatışması ve yüksek enflasyonun yarattığı etkiler sebebiyle oluşan küresel oynaklıkta dengeleyici bir rol üstleniyor. Böcügöz, Çin'den gelen yatırımın RMB'nin kullanımını daha da kolaylaştırmasını beklediğini ifade etti. "Gelecekte, RMB'nin konvertibilitesini ve yabancılar için kullanılabilirliğini kolaylaştırmak amacıyla daha fazla serbest sermaye hesabı ve açık finansal piyasa görmeyi bekliyoruz" diyen Böcügöz, "Böylece finansal sistem gerektiğinde daha fazla derinlik ve likidite sağlayacak" diye ekledi.

Böcügöz, gelişmekte olan piyasalardaki yatırımcıların küresel ödeme sistemi içerisinde Çin para biriminin kullanımını teşvik ettiğini de söyledi. Denizbank, Türkiye Merkez Bankası ile Çin Merkez Bankası arasında 2019'da imzalanan ikili swap anlaşmasının ardından RMB cinsinden kredi açan ilk Türk bankaları içinde yer almıştı. Böcügöz, Türkiye ile Çin arasındaki büyük ikili ticaret hacmini göz önünde bulundurarak, iki ülke arasında çok daha fazla finansal işbirliği potansiyeli gördüğünü kaydetti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Bora Füzesi, Denizbank, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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