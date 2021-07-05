Röportaj verirken gözyaşlarına boğulan Merve Akpınar'a Fenerbahçe'den destek: Türkiye'deki kız çocuklarının umudusun

Toprak sahaya çizdikleri çizgilerle öğretmenleri Bayram Kaplan öncülüğünde hentbol oynayan Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Merve Akpınar, yaşadığı zorlukları gözyaşları içinde anlatmıştı. Fenerbahçe'den Akpınar'a destek paylaşımı geldi.

"SENİN VE CESARET VERDİĞİN TÜM KIZ ÇOCUKLARININ YANINDAYIZ!"

Fenerbahçe sosyal medyadan, Merve Akpınar'ın gözyaşları içinde verdiği röportajı, "Sen tüm Türkiye'deki kız çocuklarının umudusun. Senin ve cesaret verdiğin tüm kız çocuklarının yanındayız!" ifadelerini kullanarak paylaştı ve genç hentbolcuya destek verdi.