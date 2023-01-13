Beşiktaş'ta bir sokak röportajı yaptığı sırada Kanal 7 Muhabiri Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddia edilen şüpheli Aylin A. gözaltına alınmıştı. Şüpheli Aylin A. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan 'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Aylin A., 'mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Kaynak: İHA

Beşiktaş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muhabir Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddia edilen kadın serbest bırakıldı - Son Dakika

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