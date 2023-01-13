Muhabir Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddia edilen kadın serbest bırakıldı - Son Dakika
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Muhabir Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddia edilen kadın serbest bırakıldı

13.01.2023 21:04

Muhabir Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddia edilen kadın serbest bırakıldı Beşiktaş'ta sokak röportajı yaptığı sırada muhabir Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddia edilen şüpheli Aylin A.

Muhabir Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddia edilen kadın serbest bırakıldı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta sokak röportajı yaptığı sırada muhabir Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddia edilen şüpheli Aylin A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beşiktaş'ta bir sokak röportajı yaptığı sırada Kanal 7 Muhabiri Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddia edilen şüpheli Aylin A. gözaltına alınmıştı. Şüpheli Aylin A. emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Aylin A., 'mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Serbest bırakıldı

Sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Beşiktaş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhabir Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddia edilen kadın serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muhabir Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddia edilen kadın serbest bırakıldı - Son Dakika
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