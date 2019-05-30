Röportajda "kafa keseceğim" diyen şüpheli sınır dışı edilecek
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Bursa'da, bir sokak röportajında "kafa keseceğim" şeklinde bir ifade kullanan ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alınca tepki çeken Suriye uyruklu şüpheli sınır dışı edilecek.
Bursa'da, bir sokak röportajında "kafa keseceğim" şeklinde bir ifade kullanan ve bu görüntüleri sosyal medyada yer alınca tepki çeken Suriye uyruklu şüpheli sınır dışı edilecek.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:01 Kaynak: AA
Bursa Kent Meydanı civarında yapılan bir sokak röportajında "kafa keseceğim" diyen ve bu görüntüleri sosyal medyada tepki gören A.A.F, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
Suriye uyruklu A.A.F. hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, şüpheli 26 Mayıs'ta polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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