Rosalia tarih yazdı!

Rosalia, geceden üç ödülle ayrıldı. İşte belli başlı ödüller ve kazananları:



En iyi çağdaş pop vokal albümü: El Mal Querer — Rosalía



Yılın kaydı: "Mi Persona Favorita"Alejandro Sanz & Camila Cabello



Yılın şarkısı: "Calma" — Pedro Capó, Gabriel Edgar González Pérez & George Noriega, songwriters (Pedro Capó) En iyi pop şarkısı: "Mi Persona Favorita" — Camila Cabello & Alejandro Sanz, songwriters (Alejandro Sanz & Camila Cabello) En iyi geleneksel pop vokal albümü: Agustín — Fonseca En iyi alternatif müzik albümü: Norma — Mon Laferte En iyi pop- rock albümü: Cargar La Suerte — Andrés Calamaro En iyi rock şarkısı: "Verdades Afiladas" — Andrés Calamaro & German Wiedemer, songwriters (Andrés Calamaro)



En iyi rock albümü: Monte Sagrado — Draco Rosa



En iyi geleneksel tropikal albüm: "Kitipun" — Juan Luis Guerra, songwriter (Juan Luis Guerra 4.40)



En iyi yarkıcı şarkı sözü yazarı albümü: Contra El Viento — Kany García En iyi uzun metraj video klip: "Lo Que Fui Es Lo Que Soy" — Alejandro Sanz Yılın yapımcısı: Tony Succar (Self, Eric Chacón, Raul Stefano, Gian Marco Featuring Grupo 5)