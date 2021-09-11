Rosalinda ve Marimar'ın yıldızı Thalia, 50 yaşında ama yıllara meydan okuyor

Türkiye'de büyük bir hayran kitlesi olan pembe diziler Rosalinda ve Marimar'ın başrol oyuncusu Thalia'nın son hali herkesi şaşırtıyor.

GENÇLERE TAŞ ÇIKARTIYOR

50 yaşında olmasına rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Thalia, fiziğiyle de gençlere adeta taş çıkartıyor.

TÜRKİYE'DE DE BÜYÜK BİR ÇIKIŞ YAPMIŞTI

Ülkemizde 1994 yılında yayınlanan Marimar dizisiyle ünlenen ve 1999 yılında ekrana gelen Rosalinda dizisiyle büyük çıkış yapan Thalia'yı görenler gözlerine inanamıyor.

İşte Thalia'nın son hali;