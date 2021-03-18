Rosatom 2045 yılına kadar Rusya'da 24 yeni reaktör ünitesi kurmayı hedefliyor - Son Dakika

Rosatom 2045 yılına kadar Rusya'da 24 yeni reaktör ünitesi kurmayı hedefliyor

18.03.2021 10:44
Rosatom 2045 yılına kadar Rusya'da 24 yeni reaktör ünitesi kurmayı hedefliyor, System.String[]

Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santralini inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, Rusya'da da yeni nükleer santraller kurmaya hazırlanıyor.

Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santralini inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, Rusya'da da yeni nükleer santraller kurmaya hazırlanıyor. Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, 2045 yılına kadar Rusya'da 24 yeni reaktör ünitesi kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, 2021 yılının ilk Bilgilendirme Günü toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya'nın enerji arzında nükleer enerjinin payını yüzde 25'e çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "2045 yılına kadar ülkenin enerji dengesinde nükleer enerjiden yüzde 25'lik bir pay elde etme" kararı doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Likhachev, "Bu hedefe ulaşmak için ön tahminlere göre, yeni bölgeler de dahil olmak üzere 24 yeni reaktör ünitesinin inşa edilmesi gerekecektir" dedi.

Likhachev konuşmasında geçen yıl güncellenen "Rosatom'un vizyonu-2030" stratejilerine de vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Yeni ürünler ve yurt dışı siparişlerin payında önemli bir artışla birlikte gelirin 4 trilyon Rubleye yükseltilmesi gerekmektedir. Ocak ayında, endüstri liderlerinin katıldığı bir konferansta, bu yıl için temel hedefler belirlenmiştir. Bu hedefler arasında yer alan ve Devlet Başkanımız Sayın Vladimir Putin'in 2045 yılına kadar ülkenin enerji dengesinde nükleer enerjiden yüzde 25'lik bir pay elde etmeye yönelik olan kararını uygulamamız gerekiyor. Ayrıca 2030 yılına kadar hedefe ulaşmak için yeni ürünlerden elde edilen gelirin yılda yaklaşık yüzde 20 oranında artması iyi olacaktır. Rüzgar enerjisi, nükleer tıp, dijital ürünler, kompozit malzemeler gibi alanlar oldukça güçlendi ve 'anaokulu çağını' tamamladı. Şimdi bu alanlarda gerçek ekonomik faydalar bekliyoruz."

"215,8 kWh'lik elektrik üreterek rekor kırdık"

Konuşmasında Rosatom'un 2020 çalışmalarından da söz eden Likhachev, "Pandemi henüz bitmedi. Aralık 2020'den beri toplu olarak sadece sektörün çalışanları değil, aynı zamanda nükleer şehirlerde yaşayan insanlar da aşılanmaya başladı. Bugüne kadar 75 binden fazla kişiye aşı yapıldı. Rosatom, kendi imkanlarıyla 20 PCR laboratuarı açtı. Nükleer şehirlerin hastaneleri ve sağlık ocakları gerekli ekipmanlarla donatıldı. Federal Tıbbi-Biyoloji Ajansı ile çalışmaya devam edeceğiz. İnsanların sağlığı koşulsuz bir önceliktir. Tüm bu zorluklara rağmen geçen yıl gurur kaynağı oldu. Üretilen 215,8 milyar kWh ile bir rekor kırdık. Böylece SSCB zamanlarının en iyi göstergesini geçmiş olduk. ve tabi ki, devlet savunma sanayii siparişinin yüzde 100'ünü tamamlanmış olduk. Salgın koşullarında, bu bizim için hiç de kolay olmadı fakat sonuç bizi tatmin etti" ifadelerini kullandı.

"Salgınla yüzleşme modundan gelişme moduna geçilmeli"

İklim değişikliği konusundaki çalışmaların önemine de değinen Rosatom Genel Müdürü, "Dünyada çevre gündemi ve iklim değişikliği meseleleri giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Ülke içindeki görevlerimiz daha karmaşık ve hacimli hale geliyor. Devlet Başkanı ve hükümet, şirketimize güvenip ülke ekonomisinin teknolojik olarak yeniden donatılmasında giderek daha fazla bizim imkanlarımızı kullanıyor. Önemli olan, salgınla yüzleşme modundan gelişme moduna geçmektir. Yakın zamanda, tüm bölümler ve işletmeler, geliri artırmak ve maliyetleri düşürmek için programlarını sunacak" diye konuştu.

"Büyük doğal gaz şirketleri ile işbirliği yapmayı umuyoruz"

Likhachev sektörel araştırma çalışmalarından da söz ederek, "Nükleer enerji kullanımı alanında teknik, teknolojinin ve bilimsel araştırmaların geliştirilmesi" başlıklı programı anlattı. Bolşoy Sarov projesinin Devlet Başkanı Vladimir Putin'in desteğiyle Moskova Devlet Üniversitesinin bir şubesinin açılması ve bir akademik şehrin inşası ile başlatıldığını belirten Likhachev, "Diğer nükleer merkezimiz olan Tüm Rusya Teknik Fizik Bilimsel Araştırma Enstitüsünde, hidrojen enerjisinin geliştirilmesi ve hidrojenin endüstride kullanılması için doğal gazın dönüşümü teknolojisine hakim olma meselesi üzerinde çalışılıyor. Bu proje 'Yeni Snezhinsk' adını aldı. Bu proje kapsamında büyük doğal gaz şirketleriyle işbirliği yapmayı umuyoruz" dedi. - MERSİN

Rosatom 2045 yılına kadar Rusya'da 24 yeni reaktör ünitesi kurmayı hedefliyor

Nükleer, Enerji, Mersin, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rosatom 2045 yılına kadar Rusya'da 24 yeni reaktör ünitesi kurmayı hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


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