Son Dakika Haberleri: Rosatom, Akkuyu'nun İkinci Enerji Ünitesinin İnşası İçin Temel Lisans Almayı Bekliyor

Rosatom, Akkuyu'nun İkinci Enerji Ünitesinin İnşası İçin Temel Lisans Almayı Bekliyor

1 saat önce

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un yönettiği ve Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu’yu inşa eden Akkuyu Nükleer şirketinin, santralin ikinci enerji ünitesinin inşasına başlanması için yılın ilk yarısında temel lisans almayı beklediği belirtildi. Nükleer enerji ile ilgili dünyanın önde gelen kaynaklarından Nuclear Engineering International (NEI) dergisi Akkuyu Nükleer şirketinin İnşaat Müdürü Mihail Çernadtsev’in Akkuyu’nun […]The post Rosatom, Akkuyu’nun ikinci enerji ünitesinin inşası için temel lisans almayı bekliyor appeared first on Enerji Enstitüsü.

Rosatom, Akkuyu'nun İkinci Enerji Ünitesinin İnşası İçin Temel Lisans Almayı Bekliyor, System.String[]
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un yönettiği ve Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu'yu inşa eden Akkuyu Nükleer şirketinin, santralin ikinci enerji ünitesinin inşasına başlanması için yılın ilk yarısında temel lisans almayı beklediği belirtildi.

Nükleer enerji ile ilgili dünyanın önde gelen kaynaklarından Nuclear Engineering International (NEI) dergisi Akkuyu Nükleer şirketinin İnşaat Müdürü Mihail Çernadtsev'in Akkuyu'nun ikinci enerji ünitesi için temel lisans alınacağını ifade etti.

NEI'ye göre Çernadtsev "Yılın ilk yarısında inşaat için temel lisansın verilmesi bekleniyor. Lisansın verilmesinden sonra en kısa zamanda reaktör binasının temeli için beton dökme çalışmaları başlayabilecek" dedi.

The post Rosatom, Akkuyu'nun ikinci enerji ünitesinin inşası için temel lisans almayı bekliyor appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:37 

Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Türkücü İsmail Türüt'ten Beykoz Adayı Murat Aydın'a Övgü Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu Devletten İş Kuran Gençlere Vergi ve Prim Desteği
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 11:12:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rosatom, Akkuyu'nun İkinci Enerji Ünitesinin İnşası İçin Temel Lisans Almayı Bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]