Rosatom, Akkuyu'nun İkinci Enerji Ünitesinin İnşası İçin Temel Lisans Almayı Bekliyor
1 saat önce
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un yönettiği ve Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu’yu inşa eden Akkuyu Nükleer şirketinin, santralin ikinci enerji ünitesinin inşasına başlanması için yılın ilk yarısında temel lisans almayı beklediği belirtildi. Nükleer enerji ile ilgili dünyanın önde gelen kaynaklarından Nuclear Engineering International (NEI) dergisi Akkuyu Nükleer şirketinin İnşaat Müdürü Mihail Çernadtsev’in Akkuyu’nun […]The post Rosatom, Akkuyu’nun ikinci enerji ünitesinin inşası için temel lisans almayı bekliyor appeared first on Enerji Enstitüsü.
Rusya
Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un yönettiği ve Türkiye
'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu
'yu inşa eden Akkuyu Nükleer şirketinin, santralin ikinci enerji ünitesinin inşasına başlanması için yılın ilk yarısında temel lisans almayı beklediği belirtildi.
Nükleer enerji ile ilgili dünyanın önde gelen kaynaklarından Nuclear Engineering International (NEI) dergisi Akkuyu Nükleer şirketinin İnşaat Müdürü Mihail Çernadtsev'in Akkuyu'nun ikinci enerji ünitesi için temel lisans alınacağını ifade etti.
NEI'ye göre Çernadtsev "Yılın ilk yarısında inşaat için temel lisansın verilmesi bekleniyor. Lisansın verilmesinden sonra en kısa zamanda reaktör binasının temeli için beton dökme çalışmaları başlayabilecek" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:37
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