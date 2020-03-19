ROSATOM, Bangladeş Halk Cumhuriyeti ile işbirliğine devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ROSATOM, Bangladeş Halk Cumhuriyeti ile işbirliğine devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

ROSATOM, Bangladeş Halk Cumhuriyeti ile işbirliğine devam ediyor

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev'in Bangladeş ziyaretinde, Rusya Federasyonu ve Bangladeş Halk Cumhuriyeti arasında nükleer enerji alanındaki işbirliğinin devamına yönelik işbirliği anlaşması imzalandı.

ROSATOM, Bangladeş Halk Cumhuriyeti ile işbirliğine devam ediyor, System.String[]

MERSİN (İHA) – Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev'in Bangladeş ziyaretinde, Rusya Federasyonu ve Bangladeş Halk Cumhuriyeti arasında nükleer enerji alanındaki işbirliğinin devamına yönelik işbirliği anlaşması imzalandı.


Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Bangladeş ziyareti sırasında Bangladeş Başbakanı Sheikh Hasina görüştü. Görüşmede, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı konusunda yapılacak ortak girişimler konuşuldu. Likhachev, ayrıca Bangladeş'in ilk nükleer santrali olacak Roopur NGS'nin inşaat sahasını da ziyaret etti. Heyet üyeleri hem inşaat halindeki yapıyı inceledi hem de Rus uzmanlar için inşa edilmiş Yeşil Kent isimli bölgeyi ziyaret etti.


Likhachev, NGS ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, "İnşaat çalışmaları hız kazandı. Uzmanlarımızın istedikleri gibi yaşama imkanına sahip oldukları, boş zamanlarını değerlendirdikleri aktiviteler ile uğraşabildikleri ve sağlık hizmetleri alabildikleri, onlara özel olarak inşa edilmiş bir alanda yaşadıklarını görmek oldukça memnuniyet verici" dedi.


İki ülke arasında işbirliği anlaşması imzalandı


Ziyaret sırasında nükleer enerji alanındaki işbirliğinin devamına yönelik bir işbirliği anlaşması imzalandı. Rusya Federasyonu ve Bangladeş Halk Cumhuriyeti arasında imzalanan hükümetlerarası anlaşma, Roopur NGS'nin faaliyet, bakım ve onarımında işbirliği yapmasına ilişkin bir protokolle yeniden düzenlenip imzalandı. Protokol, Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev ve Bangladeş Halk Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Bakanı Mimar Yeafesh Osman tarafından imzalandı.


Protokol, Bangladeş tarafına Roopur NGS'nin 1. ve 2. güç ünitelerinin faaliyet, bakım ve onarım işleri ile ekipman ve yedek parça sağlamanın yanı sıra NGS faaliyetleri boyunca bakım ekibine eğitim verilmesi hususlarında uzun vadeli olarak Rus şirketle beraber hareket etme hakkı sağlıyor. Buna göre, Rosatom bakım ve faaliyet desteği verebileceği gibi, Bangaldeş tarafına Roopur NGS'nin işletilmesine verilen desteğin bir paçası olarak, yaşam döngüsü boyunca Roopur NGS'nin onarım hususlarında da yardım sağlanacak.


Ayrıca protokolün ek bölümleri kapsamında, TVEL A.Ş. ve Bangladeş Nükleer Enerji Komisyonu arasında Roopur NGS'nin nükleer yakıt tedarikine dair bir anlaşma imzalandı. Bu antlaşma, Rosatom Genel Müdürü Likhachev ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Bakanı Mimar Yeafesh Osman'ın huzurunda imzalandı. Anlaşma, Roopur NGS'nin her iki güç ünitesinin faaliyet ömrü sonuna kadar geçerliliğini koruyacak. Bu güç istasyonu, Generation III + (NPP-2006) Projesi adı altında yurt dışında inşa edilen ve 18 aylık yakıt döngüsüne bağlanacak ilk NGS olacak.


Likhachev, ziyareti süresince Bangladeş Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abulkalam Abdul Momen ve Bilim ve Teknoloji Bakanı Mimar Yeafesh Osman ile de görüşmelerde bulundu.


Rooppur ile Akkuyu aynı teknolojiye sahip


Genel yüklenicisi Rosatom'un Mühendislik Bölümü Atomstroyexport olan Rooppur NGS, Bangladeş'in başkenti Dakka'nın 160 km uzağında inşa ediliyor. İki adet VVER-1200 reaktörüne sahip, 2400 MW kapasiteli Bangladeş'teki ilk NGS olan Rooppur için seçilen Rus tasarımı, Türkiye'de Mersin'de inşa edilen Akkuyu NGS'nin de referans santrali olan Novovoronej NGS-2'nin 1 ve 2 no'lu ünitelerinde başarıyla çalışıyor. - MERSİN

Ankara Ticaret Odası, Bangladeş, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:54 Kaynak: İHA

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