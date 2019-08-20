Rosatom, 'Belene NGS İnşası Stratejik Yatırımcı Seçilim Prosedürü'ne katılım için başvurdu
1 saat önce
Belene NGS Projesi için stratejik yatırımcı seçimi kapsamı dahilinde, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, katılım için belirtilen süre zarfında başvuruda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:16 Kaynak: İHA
Belene NGS Projesi için stratejik yatırımcı seçimi kapsamı dahilinde, Rusya
Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, katılım için belirtilen süre zarfında başvuruda bulundu. Başvuru Bulgar Ulusal Elektrik Şirketi (NEK EAD) tarafından kabul edildi.
Belene NGS projesi stratejik yatırımcı seçimi için yapılması gereken işlemler 22 Mayıs 2019 tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayımlanmıştı. İşlemlerin tamamlanması için verilen sürenin ise yayımlanma tarihinden itibaren 12 ay olduğu bildirildi. - MERSİN
5 aylık bebeğini pencereden atmak isteyen alkollü babaya polis engel oldu Suat Kaya, 20 yıllık peruğunu çıkardı Bayramda kaybolan genç, bıçaklanarak öldürüldükten sonra araziye gömülmüş ABD füze denemesi yaptı, dolar kritik seviyeyi aştı! İşte son durum