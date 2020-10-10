Rosatom, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne katıldı - Son Dakika

Rosatom, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne katıldı

10.10.2020 10:25
Rosatom, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne katıldı, System.String[]

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact) katıldı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact) katıldı.

BM'nin kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir kalkınma alanında iş dünyası için yaptığı en büyük uluslararası girişim olan Küresel İlkeler Sözleşmesi, günümüzde 160'tan fazla ülkeden 13 binin üzerinde katılımcı şirketi bir araya getiriyor.

Rosatom'un bu girişime katılma süreci çerçevesinde, BM Genel Sekreterine resmi bir taahhüt mektubu gönderildi. Rosatom bu mektupta, kendi faaliyetlerinde insan hakları, çalışma ilişkileri, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarını içeren BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 ilkesini uygulama niyetini teyit etti. Rosatom bu kapsamda ayrıca, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni ve ilkelerini şirketin stratejisinin, kültürünün ve faaliyetlerinin bir parçası haline getirme niyetini de ifade etti.

Rosatom'un başvurusu 5 Ekim tarihinde BM Küresel İlkeler Sözleşmesi temsilcileri tarafından resmen onaylandı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Alexey Likhachev, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "En yüksek sosyal standartlar, çevresel sorumluluk ve güvenlik tarihsel olarak nükleer endüstri paradigmasının bir parçası olmuştur. BM'nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'nin desteklenmesi, Rosatom'un kurumsal stratejisinin önemli bir parçasıdır. Bu yaz sürdürülebilir kalkınma alanındaki sektörel politika kabul edildi. Rosatom kendi çalışmalarında insan yaşamı için rahat bir ortam oluşturmaya çabalarken, çevreye ve mevcut kaynaklara özenle yaklaşılmasını da sağlamaya çalışıyor. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi uzmanlarının başvurumuzu onaylamasını memnuniyetle karşıladım. Bizim için bu, yurt içi ve yurt dışı pazarlarındaki çabalarımızın küresel toplum tarafından takdir edildiğinin bir başka işaretidir" dedi. - MERSİN

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rosatom, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne katıldı - Son Dakika Ekonomi

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