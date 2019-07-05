Rosatom'dan Akkuyu NGS'deki Türk uzmanlara eğitim
1 saat önce
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde atom enerjisi alanında çalışan 72 Türk uzmana eğitim veriliyor.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:37
Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından Akkuyu
Nükleer Güç Santrali'nde atom enerjisi alanında çalışan 72 Türk uzmana eğitim veriliyor.
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