Son Dakika Haberleri: Rosatom'dan Akkuyu NGS'deki Türk uzmanlara eğitim
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Rosatom'dan Akkuyu NGS'deki Türk uzmanlara eğitim

1 saat önce

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde atom enerjisi alanında çalışan 72 Türk uzmana eğitim veriliyor.

Rosatom'dan Akkuyu NGS'deki Türk uzmanlara eğitim, System.String[]
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde atom enerjisi alanında çalışan 72 Türk uzmana eğitim veriliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:37 
akkuyu, rusya, ato, Ekonomi
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