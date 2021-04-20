Rosatom'dan Çekya açıklaması: "Piyasa dışı ve siyasi bir karar"

MERSİN (İHA) – Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, Çekya'daki Dukovany Nükleer Santralinin genişletilmesi ihalesinden çıkarılmalarının piyasa dışı ve siyasi bir karar olduğunu açıkladı.

Rosatom, Dukovany Nükleer Santralinin genişletilmesine ilişkin ihaleden çıkarılmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Rosatom'un, her zaman müşteriye en cazip fiyata en iyi teknolojik teklifi garanti eden ve adil pazar rekabetinden yana olan bir kurum olduğu belirtilen açıklamada, "Rosatom'un, Çekya'daki Dukovany Nükleer Santralinin genişletilmesi ihalesinden çıkarılması piyasa dışı ve siyasi bir karardır. Bu karar, nükleer endüstride ülkelerimiz arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliğine katkıda bulunmuyor. 65 yıl boyunca Çek Cumhuriyetinde ülkenin enerji arz güvenliğini sağlam ve güvenli bir şekilde sağlayan 6 güç ünitesi ortaklaşa inşa edildi. Çek şirketleri VVER reaktörleri için bileşen ve ekipman üretiminde ve bunların dünya çapındaki Rosatom tesislerine tedarikinde benzersiz bir deneyim kazandı" denildi.

"Milyarlarca Euroluk anlaşmalar imzalanabilirdi"

Rusya'nın sunduğu teklifin, Dukovany Nükleer Santralini genişletme projesine yüzlerce Çek ve Avrupalı şirketin katılımını öngördüğü vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda milyarlarca Euroluk anlaşmalar imzalanabilirdi. Çek yetkililer, Rosatom'u ihaleden çıkararak her şeyden önce kendi ulusal sanayilerini çıkarmış oluyor. Bu karardan dolayı üzgünüz. Çünkü Rus ve Çek nükleer sanayi kompleksleri, yalnızca Çek Cumhuriyeti'nde değil, aynı zamanda üçüncü ülkelerdeki ortak çalışma kapsamında karşılıklı yarar sağlayan partnerliğin geliştirilmesi yönünde büyük beklentilere sahipti. Dünya çapında 50'den fazla ülkede faaliyet gösteren Rosatom, modern ve güvenli nükleer enerji santrallerinin inşasında dünya lideridir. Çek şirketleri de dahil olmak üzere tüm ortaklarımıza karşı sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Pazar ilkeleri ve şeffaf rekabet temelinde faaliyet gösteriyoruz. Nükleer enerji sektöründeki ilişkilerin politika dışında kalması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi. - MERSİN