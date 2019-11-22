Rosatom desteğiyle Rus tiyatro oyunu İstanbul'da sahnelendi

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un destekleriyle "Bir Rus Masalı: Yevgeni Onegin" tiyatro oyunu Zorlu PSM'de sahnelendi.

Rus edebiyatçısı Aleksandr Puşkin'in "Yevgeni Onegin" eserinin tiyatro uyarlaması, "23. İstanbul Tiyatro Festivali"nde sanatseverle buluştu.

Golden Mask Rusya Sahne Sanatları Festivali ve İstanbul Tiyatro Festivali iş birliğinde gerçekleştirilen tiyatro gösterisinde, eser, Rusça sahnelenirken Türkçe ile İngilizce üst yazıya yer verildi.

Akkuyu NGS'nin proje şirketi Akkuyu Nükleer AŞ Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, gösteri öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı olarak ilan edilen bir yılda Rosatom olarak böyle bir etkinliği desteklemekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Frolov, Rosatom'un Türkiye'de, ülke ve ülke ekonomisine katkıları gözardı edilemeyecek önemde bir nükleer enerji santrali projesini hayata geçirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Rosatom 70 yıllık deneyimine dayanarak, yenilikçi teknolojileri kullanarak bu projeyi gerçekleştiriyor. Bu nedenle Rosatom'daki meslektaşlarımın özellikle burada bu etkinliği desteklemeleri tesadüf olmamalı. Bugün Rusya'daki önemli tiyatrolarından Eugene Vakhtangov'un oyuncuları tarafından sahnelenen Rus edebiyatının önemli isimlerinden Aleksandr Puşkin'in Yevgeni Onegin eserini izleyeceğiz. Bu anlamda, Rosatom olarak Mersin'de inşası devam eden Akkuyu NGS'de yenilikçi teknolojileri kullanırken, diğer taraftan da sanatta da yenilikçi yaklaşımın desteklenmesi bizim için ayrıca bir önem arz etmektedir." dedi.

Akkuyu NGS'nin inşasında yer alan Türk ortakları da bugünkü programa davet etme imkanı bulduklarını dile getiren Frolov, şöyle devam etti:

"Bu bizim ortaklarımızla yalnızca Akkuyu NGS gibi büyük bir projenin inşasında değil, bu tür kültürel projeler içinde de olduğumuzu gösteriyor. Bu, Türk ortaklarımızla birlikte kültürel etkinliklere önem verdiğimizin bir simgesidir. Bunlar tabii ki de ülkelerimizin ve halklarımızın yakınlaşması da demek. Bu tür kültürel programlar bize ekonomik, kültürel ve diğer açılardan daha çok başarıya ulaşmamıza imkan sağlayacaktır."

Tiyatro oyununu izleyemeye gelen Natalia Genus da etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu bizim için büyük bir imkan. Çünkü biz tiyatroyu çok seviyoruz. Bazen tiyatro izlemek için Rusya'ya gitmek zorunda kalıyoruz. Rusya gitmek zorunda kalmadığımız ve bu tür etkinlikler burada düzenlendiği için çok mutluyuz" diye konuştu.