Rosatom Genel Müdürü Lihaçev'den Kovid-19 önlemlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu zorluklara rağmen yurt dışındaki nükleer güç santrallerinin inşasına devam ettiklerini bildirdi.

Lihaçev yaptığı yazılı açıklamada, Rosatom'un, söz konusu sağlık krizinin tedarik zincirleri üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek ve tüm ilgili sözleşmelerde öngörülen zaman çizelgelerine uygun şekilde müşterilerilerine karşı yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmek için gerekli tüm tedbirleri aldığını belirtti.

Güvenliğin Rosatom'un temel değeri olduğunu vurgulayan Lihaçev, nükleer güvenliği sağlamanın, çalışanlarla halkın yaşamını ve sağlığını korumanın ilk ve en büyük öncelikleri olduğunu, her türlü acil durum için planlar yaptıklarını ifade etti.

Lihaçev, şu anda Rusya'nın tüm nükleer santrallerinde, personelin düzenli sağlık kontrolleri de dahil olmak üzere ek önlemler aldıklarını belirterek, mümkün olduğunca çok çalışan için uzaktan çalışma sistemi getirdiklerini, kişisel koruyucu ekipman ve hijyenle ilgili ürünleri toplu olarak satın aldıklarını, üretim tesisleri ve araçları sürekli dezenfekte ettiklerini ve tüm iş seyahatlerini iptal ettiklerini bildirdi.

Nükleer santral inşaat sahalarında da benzer önlemler aldıklarına dikkati çeken Lihaçev, şunları kaydetti:

"Koronavirüsün birçok ülkede yayılmasıyla ilgili zorluklara rağmen ihracatını yaptığımız tüm yeni yapılarımızı sürdürüyoruz. Tabii ki personel güvenliğini sağlamak için bu ülkelerdeki inşaat sahalarımızda en katı önlemler alınmıştır. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin hastalık kontrol hizmetlerinin ve hükümetlerinin tavsiyelerini dikkate alıyoruz. Karantina ve personel tahliyesi dahil olmak üzere, eğer söz konusu önlemler yerel yetkililer tarafından getirilmişse, bu enfeksiyonun yayılmasına karşı önlemleri güçlendirmek için tamamen hazırız."

Rosatom yurt dışında, aralarında Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin de bulunduğu 36 nükleer güç ünitesinin inşası projesinde yer alıyor.