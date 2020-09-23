Rosatom Genel Müdürü Likhachev: "Misyonumuz, yüksek teknolojileri insanlığın hizmetine sunmak" - Son Dakika

Rosatom Genel Müdürü Likhachev: "Misyonumuz, yüksek teknolojileri insanlığın hizmetine sunmak"

Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, misyonlarının yüksek teknolojileri insanlığın hizmetine sunmak olduğunu belirterek, "Bizim işimiz insanların yaşam standardını geliştirmek ve sonuç olarak insanlığın sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmaktır" dedi.

Rosatom Genel Müdürü Likhachev:

Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, misyonlarının yüksek teknolojileri insanlığın hizmetine sunmak olduğunu belirterek, "Bizim işimiz insanların yaşam standardını geliştirmek ve sonuç olarak insanlığın sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmaktır" dedi.

Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, 21 Eylül'de Viyana'da yapılan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Kurulu toplantısına katıldı. Genel kurulda bir konuşma yapan Likhachev, korona virüs pandemisi ve ekonomik krizin tetiklediği zorlu zamanlarda nükleer enerjinin stabilitesi, çevresel olarak sürdürülebilirliği, güvenliği ve uygun maliyetli oluşuyla öne çıktığını söyledi. Likhachev, "IAEA içinde bulunduğumuz bu koşullarda ne kadar yararlı ve oldukça talep gören uluslararası bir organizasyon olduğunu gösterdi. Ajans, uzmanlığını geliştirerek son teknoloji korona virüs tanı ekipmanlarını en çok ihtiyacı olan ülkelere acil olarak temin etti. Rusya da bu anlamda IAEA'ya finansal destek sağladı" diye konuştu.

"Testi başarıyla geçtik"

Alexey Likhachev, Rusya'nın nükleer endüstrisinin de korona virüs salgınının neden olduğu zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Testi başarıyla geçtik. Salgının başından bu yana ne bizim ülkemizde ne de başka ülkelerde bulunan hiçbir inşaatımızda çalışmalar durmadı. Ağustos ayında VVER -1200 reaktöre sahip Leningrad NGS-2'nin ikinci güç ünitesi kritik seviyeye ulaştı. İnovatif VVER-TOI tasarımına sahip Kursk NGS-2'nin iki güç ünitesinin inşaatı hala devam ediyor. Bu arada Belaruslu ortaklarımızı, ağustosta Ostrovets NGS'nin işletmeye alma aşamasının başlamış olması dolayısıyla kutlarım. Ostrovets, Rusya'nın dışında bulunan VVER -1200 3+ nesil reaktöre sahip ilk nükleer santraldir" ifadelerini kulandı.

Likhachev ayrıca, daha küçük kapasiteli iki reaktöre sahip olan dünyanın ilk yüzen nükleer güç santralinin mayıs ayında işletmeye alınmış olmasına da değindi. Likhachev, "Pevek'teki yüzen NGS, uzak ve ulaşımı zor olan bölgelerde yüzen güç ünitelerinin kullanılmasının benzersiz fırsatlar oluşturduğunu gösteriyor. Daha küçük reaktörlerin inşaatı gelecekte dünya nükleer endüstrisinde başlayacak olan yeni bir döneme işaret ediyor. Bu anlamda önerim; IAEA'nın destekleriyle daha küçük nükleer enerji santralleri ile ilgili var olan uluslararası kurallar ve düzenlemelerin güncellenmesidir. Daha küçük kapasiteli üretimin etkileri ilk kez 'İnovatif Nükleer Reaktörler ve Yakıt Döngüleri (INPRO)' konulu uluslararası projede keşfedildi. Bu yıl bu projenin üzerinden 20 yıl geçmiş durumda" dedi.

"İşimiz, yaşam standartlarını geliştirmek"

IAEA'nın bu yılki genel kurulunun Rus Nükleer Endüstrisi'nin 75'inci yılına denk geldiğinin de altını çizen Likhachev, "Tüm bu yıllar boyunca küresel sorunlara eğilmek için çalıştık. Rosatom'un misyonu, yüksek teknolojileri insanlığın hizmetine sunmaktır. Bizim işimiz insanların yaşam standardını geliştirmek ve sonuç olarak insanlığın sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmaktır. Rusya'da ve tüm dünyada nükleer santraller inşa ediyoruz. Enerji dışı sektörler ve nükleer bilim konusunda da çalışıyoruz. Diğer ülkelere ileri teknoloji geliştirmeleri ve nükleer altyapı oluşturmaları konusunda yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Likhachev, Rusya'da kapsamlı bir nükleer bilim ve teknoloji geliştirme programının tasarlandığını da belirtti. Bunun aynı zamanda ulusal bir proje olduğunu da söyleyen Rosatom Genel Müdürü, "Rusya Federasyonu Başkanı konuyla ilgili kararnameyi imzaladı. İki bileşenli nükleer enerji mühendisliği, kapalı yakıt döngüsü, küçük ve orta kapasiteli NGS'ler, plazma teknolojileri ve termonükleer füzyon orta vadeli önceliklerimizdir. Eminim ki ortaklık, profesyonellik ve güven prensiplerine sadık kalacağız. Eğer nükleer endüstrinin politikleştirilmesine engel olabilirsek tüm zorlukların üstesinden geliriz. Bunun için ön koşul, ilgili tarafların işbirliğine dair çabaların birleştirilmesidir. Bu çabaların merkezinde de IAEA vardır. Kendi adıma ve hükümetimin ulusal liderliğinin talimatları doğrultusunda Rusya'nın IAEA'yı tüm alanlarda desteklemeye devam edeceğini yineliyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN

Nükleer, Viyana, Enerji, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rosatom Genel Müdürü Likhachev: 'Misyonumuz, yüksek teknolojileri insanlığın hizmetine sunmak' - Son Dakika Ekonomi

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