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Rosatom, Kaliningrad'da lityum-iyon pil ve enerji depolama sistemleri üretim tesisi inşa edecek - Son Dakika

Rosatom, Kaliningrad'da lityum-iyon pil ve enerji depolama sistemleri üretim tesisi inşa edecek

17.09.2021 14:49
Rosatom, Kaliningrad'da lityum-iyon pil ve enerji depolama sistemleri üretim tesisi inşa edecek, System.String[]

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom bünyesindeki yakıt şirketi TVEL'in yan kuruluşu olan enerji depolama entegratör şirketi Renera, Kaliningrad Bölgesi Hükümeti ile bir anlaşma imzaladı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom bünyesindeki yakıt şirketi TVEL'in yan kuruluşu olan enerji depolama entegratör şirketi Renera, Kaliningrad Bölgesi Hükümeti ile bir anlaşma imzaladı. Renara, bu anlaşma ile Kaliningrad Bölgesinde lityum-iyon pil hücreleri ve enerji depolama sistemleri üretimi için tesis inşa edecek.

Güney Kore merkezli bir lityum iyon pil üreticisi olan ve 2021 yılından bu yana Renera'nın yüzde 49'luk iştiraki olan Enertech International A.Ş, söz konusu projenin teknoloji ortağı olacak. Güney Koreli şirketin uzmanlığı ve atılımları, uluslararası yüksek standartları karşılayan ürünlerin üretilmesine imkan verecek.

'Rus giga fabrika' olarak adlandırılan lityum-iyon hücreler ve enerji depolama sistemleri üretim tesisinin, 2026'da Baltık Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında hayata geçirilmesi planlanıyor. Üretim tesisinin inşaatı, bu endüstri sahasının gelişimine katkıda bulunacak. Santralin tam üretim kapasitesi, üretilen pillerin toplam enerji hacmi doğrultusunda, yılda en az 3 GWh olacak.

Yakıt Şirketi TVEL'in Başkanı Natalia Nikipelova, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Enerji depolama ünitelerinin üretimi için büyük ölçekli bir tesis inşa etmek, hem nükleer dışındaki alanlarda faaliyet gösteren yeni işletmeler geliştirilme yönündeki stratejimizin uygulanması hem de hükümetin 2030 yılına kadar elektrikli ulaşımı geliştirme hedefi konusunda önemli bir kilometre taşıdır. Tesisin yapacağı üretimin ağırlıklı olarak yerli otomobil üreticileri tarafından kullanılması bekleniyor. Bu nedenle işletme, ithal ikameci devlet politikasının uygulanmasına da önemli katkı sağlayacak" dedi.

Renera Ltd. Şti. Genel Müdürü Emin Askerov da şunları ifade etti;

"Rusya pazarından aldığımız sinyaller, bir yıl önce planladığımız üretim hacimlerinin yetersiz kalabileceğini gösteriyor. Mevcut elektrikli ulaşım geliştirme planlarını yerine getirmek için, tesisin üretim kapasitesini 12 GWh'e kadar artırmayı düşünüyoruz."

Kaliningrad Bölgesi Valisi Anton Alikhanov ise "Bu projenin hayata geçirilmesi, Kaliningrad'ın uzak bölgelerinin sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlayabilir. Yeni tesislerde personel ihtiyacının ilk etapta 2 bin kişi olacağı tahmin ediliyor. Bu da doğuda bulunan belediyelerimizin nüfusunda, konut inşaatında ve yeni altyapının oluşturulmasında önemli bir artış beklentisi anlamına geliyor" diye konuştu.

Rosatom'un yeni iş portföyünde yer alan uçtan uca bir teknoloji olan enerji depolama, enerji geçiş konseptine uygun olarak yeni teknolojik paradigmada talep edilen yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesini mümkün kılıyor. Özellikle elektrikli araçlarda, elektrik şebekelerinde, kesintisiz güç kaynağı sistemlerinde ve enerji tüketimi dengeleme sistemlerinde Rus yapımı lityum iyon piller kullanılması gerekiyor. - MERSİN

Rosatom, Kaliningrad'da lityum-iyon pil ve enerji depolama sistemleri üretim tesisi inşa edecek

Kaliningrad, Enerji, Rusya, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rosatom, Kaliningrad'da lityum-iyon pil ve enerji depolama sistemleri üretim tesisi inşa edecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Rosatom, Kaliningrad'da lityum-iyon pil ve enerji depolama sistemleri üretim tesisi inşa edecek - Son Dakika
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