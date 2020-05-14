Rosatom, korona virüsle mücadelede tıbbi malzemeleri sterilize etmeye devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rosatom, korona virüsle mücadelede tıbbi malzemeleri sterilize etmeye devam ediyor - Son Dakika

Rosatom, korona virüsle mücadelede tıbbi malzemeleri sterilize etmeye devam ediyor

6 saat önce

Dünyanın nükleer teknoloji liderlerinden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, sağlık çalışanlarının korona virüs ile mücadelesine tıbbi ürünleri sterilize ederek destek vermeye devam ediyor.

Rosatom, korona virüsle mücadelede tıbbi malzemeleri sterilize etmeye devam ediyor, System.String[]

Dünyanın nükleer teknoloji liderlerinden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, sağlık çalışanlarının korona virüs ile mücadelesine tıbbi ürünleri sterilize ederek destek vermeye devam ediyor.


Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni inşa eden Rosatom, şu ana kadar 18 milyon 923 bin 503 medikal maskenin, Covid-19 testi için de 266 bin 500 taşınabilir laboratuar test kitinin sterilizasyonunu gerçekleştirdi.


Sterilizasyon işlemi, 58 milyondan fazla maskeyi sterilize etmek için Rus şirket Delrus ile sözleşme imzalayan Rosatom'un tıp ve sanayi bölümü Rusatom Sağlık Hizmetleri'nin bir kolu olan Sterion A.Ş. tarafından yürütülüyor. Şirket, kapasitesini artırmak ve haftada 10 milyon maskenin işlem görmesi için üç vardiya halinde 24 saat esasıyla çalışıyor.


37 saniyede 980 maske sterilize ediliyor


HEM şirketi ile yaptığı sözleşmenin bir parçası olarak sterilize edilen test kitlerinin de 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar 150 bin adet olmasını hedefleyen Sterion A.Ş., Rosatom'un diğer işletmeleri tarafından üretilen özel ekipmanı kullanarak tıbbi malzemeleri de sterilize ediyor. Ana teknolojik ekipman olarak UEL 10 kW gücünde doğrusal elektron hızlandırıcı kullanılıyor.


Sterilizasyon, en yüksek sterilite güvence düzeyine kadar (10-6 sterilite güvence seviyesi-SAL) bir taşıma bandına önceden yüklenen tıbbi kitlerin hızlandırılmış elektron ışınlarıyla hedef alınmasıyla gerçekleştiriliyor. Bu yöntem, tıbbi malzemelerin, üreticiler tarafından sağlanan nakliye konteynırlarından çıkartılmadan ve paketlerini açmaya gerek kalmadan güvenli şekilde sterilizasyonunu sağlıyor. Ürünler hızlandırılmış elektronlar tarafından işlemden geçtikten sonra kullanıma hazır hale geliyorlar. Böylelikle kullanımdan önce gazsızlaştırma işlemine (diğer sterilizasyon metotlarında bu işlem uygulanıyor) ya da herhangi ek bir işleme gerek kalmıyor. Bu sayede 980 maskenin yer aldığı bir kutu 37 saniyede işlem görüyor.


Test kitleri ile viral örnekler toplanıyor


Tıbbi kitler, in-vitro teşhis için (insan vücudundan alınan kan veya doku örnekleri üzerinde yapılan testler) biyolojik örnekleri toparlayarak, laboratuarlara güvenle taşınması için tasarlandı. Her steril kit, viral örneklerin (Covid-19 dahil) bütünlüğünü korumak için uygun ortamla kaplanmış bir test tüpü, hermetik bir conta için bir vidalı kapak ve örnekleme için bir sonda içeriyor. HEM, Rusya'nın viral enfeksiyonlar için ilk test kiti üreticisi, Sterion ise ülkenin ilk uzmanlaşmış sağlık merkezi operatörü konumunda. Rusatom Sağlık Hizmetleri iştiraki olan Sterion, 2016 yılı Şubat ayında Rosatom tarafından özel bir yatırımcı ile birlikte kuruldu. Şirket, Moskova bölgesindeki Rusya'nın Lytkarino kasabasında, Rosatom'un araştırma enstitülerinden biri olan NIIP'in üretim sahasında yer alıyor ve tıbbi malzemeler için sterilizasyon hizmetleri sağlıyor. Merkez, Rosatom'un bir parçası olan işletmeler tarafından üretilen ekipmanlarla çalışıyor. Pansuman malzemeleri, pamuk yünü, tek kullanımlık iç çamaşırları gibi diğer malzemeleri de sterilize ediyor. - MERSİN

Ankara Ticaret Odası, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 11:30 Kaynak: İHA


Son Dakika

Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Ünlü modelin dantelli iç çamaşırlı fotoğrafına milyonlarca beğeni yağdı Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Survivor'dan elenen Ersin, adadan kırgın ayrıldığı Mert'in ailesini arayarak moral verdi Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dominik'teki vatandaşların kendi uçağıyla Türkiye'ye gelmesini sağlayan Acun Ilıcalı'ya teşekkür Cuma günü sokağa çıkması serbest olan Aleyna Tilki, yasakları çiğneyerek Salı günü dışarı çıktı Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım         
18:00
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti         
17:49
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar         
17:43
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:36
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı         
17:36
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti         
17:09
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı         
16:58
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi         
16:44
Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz Şanlıurfa Valisi: Yardım kuyruklarındaki yoğunluğun önüne geçemiyoruz         
16:34
MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde Mahmur üst düzey yöneticisi Galya Bekir'i etkisiz hale getirdi         
16:34
İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu         
16:33
Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz? Yıldırımların kendilerine has kokuları olduğunu biliyor muydunuz?         
16:17
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı 12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
16:11
N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı N'Sakala, Beşiktaş'la sözleşme imzaladığına dair çıkan haberleri yalanladı         
16:09
Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu Trabzon'da havaların ısınmasıyla cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe kuralı unutuldu         
16:06
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı? 6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?         
15:58
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada         
15:52
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı         
15:48
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz         
15:44
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı         
15:31
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
15:08
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi         
15:07
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:42
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı         
14:38
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi         
14:33
Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti         
14:33
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza         
14:30
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi         
14:30
Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi Yavaş, Gökçek'i savcılığa şikayet etti: Bir dinozor parasına asbestli borular yenilenirdi         
14:29
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2020 18:07:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rosatom, korona virüsle mücadelede tıbbi malzemeleri sterilize etmeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]