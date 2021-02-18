Rosatom'un düzenlendiği 'Next 75'te dünyanın gelecek 75 yılı tartışıldı - Son Dakika

Rosatom'un düzenlendiği 'Next 75'te dünyanın gelecek 75 yılı tartışıldı

18.02.2021 13:20
Rosatom'un düzenlendiği 'Next 75'te dünyanın gelecek 75 yılı tartışıldı, System.String[]

Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, Uluslararası Gençlik Konferansı'nda 'Next 75' yaptığı konuşmada, "Dünyanın en ücra noktalarında gerçekleşen şeyler bile hepimizi önünde sonunda etkiliyor.

Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, Uluslararası Gençlik Konferansı'nda 'Next 75' yaptığı konuşmada, "Dünyanın en ücra noktalarında gerçekleşen şeyler bile hepimizi önünde sonunda etkiliyor. Dolayısıyla sorunların ve tehditlerin üstesinden gelecek ortak bir çözüm bulmak hepimizin ortak görevidir" dedi.

Rosatom'un desteğiyle Soçi Sirius Bilim ve Sanat Parkında gerçekleşen Uluslararası Gençlik Konferansı 'Next 75', dünyanın önde gelen bilim insanlarını, gelecek bilimcilerini, sanat ve kültür dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. Dünyanın 5 kıtasından genç öğrencilerin katıldığı ve dijital ortamda toplam 440 bin 770 kişinin canlı izlediği etkinlikte, 'Nobel Barış Ödülü' sahibi Rodney John Allam'dan tanınmış ekologlar Miguel Brandao ve Karl Safina'ya, antropolog Jane Morris Goodall'dan 3 Oscar ödüllü ünlü yönetmen Oliver Stone'a, BM İyi Niyet Elçisi Bertrand Piccard'dan aktör ve yönetmen Danila Kozlovsky'a kadar çok sayıda ünlü isim görüşlerini paylaştı. Konferansa Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden öğrenciler ve bilim insanları da katıldı.

Konferansta iklim değişikliği, tükenen doğal kaynaklar, nüfus artışı, salgın hastalıklar, enerji ihtiyacı gibi küresel sorunlar ile dünyanın gelecek 75 yılı için üretilmesi gereken çözümler masaya yatırıldı.

"Dünyayı birlikte iyileştirebiliriz"

Next 75'in özel konuğu olan Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Dünyanın en ücra noktalarında gerçekleşen şeyler bile hepimizi önünde sonunda etkiliyor. Dolayısıyla sorunların ve tehditlerin üstesinden gelecek ortak bir çözüm bulmak hepimizin ortak görevidir. Gezegenimizin geleceğini önemsiyoruz. Bugün yapılan konferans, önümüzdeki 75 yıl içerisinde gezegenimiz üzerindeki yaşamı daha iyi ve güvenli bir hale getirmek için neler yapılması gerektiğini anlama yolunda hepimize bir mesafe kat ettirdi. Eminim ki, dünyayı birlikte iyileştirebiliriz. Çünkü gelecek zaten başladı ve olacaklar yalnızca bizlere bağlı."

"Gezegenin geleceği sizin elinizde"

"Konferansın amacı, küresel zorluklar için teknolojik atılımlar oluşturmak ve kendi tariflerimizi sunmaktır. Sizi bu sürecin en iyileri olmaya çağırıyorum" diyen Sirius Eğitim Merkezi Başkanı Elena Shmeleva ise gençlere, "Aslında, gezegenin geleceği sizin ellerinizde" sözleriyle seslendi.

Türkiye'den de 20 öğrenci katıldı

500 proaktif ve yetenekli insanın dünyanın kaderi hakkında yapılan tartışmalara katıldığı konferansa, İstanbul Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi'nden de 20 genç öğrenci katıldı.

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Yücel, hem konferansa katılım konusunda öğrencilere danışmanlık yapmaktan hem de etkinliği bizzat izleme fırsatı bulmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Konferans kapsamında ele alınan konuların gençlere derin ufuklar kazandırdığını belirten Yücel, "Geniş deneyim sahibi ve tüm dünyada tanınmış insanların geleceğe dair görüş ve değerlendirmelerini dinlemek herkes için eşsiz bir ayrıcalık oldu" ifadelerini kullandı.

Yücel, konferansa ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Konferansta, küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucu dünyada yaşanan yangın ve sel felaketleri, her yıl yaşanan kuraklıklar, yaşamın vazgeçilmez kaynağı olan suyun kıtlığına ilişkin riskler, dengesiz nüfus artışıyla birlikte doğal kaynakların hızla tükenmesi, yeni salgın hastalıklar gibi ana temalar küresel ölçekte bir bakış açısıyla tartışılmış ve sıkça gençlere mikrofon uzatılarak soru sormalarına imkan verilmiştir. Bunun öğrenciler açısından son derece yararlı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Rosatom'un 'insanlık için atom' projesi kapsamında hazırladığı videolar arasında yer alan ve Moskova MEPHI Nükleer Teknoloji Üniversitsi'nde nükleer mühendislik eğitimi gördükten sonra yurdumuza dönerek Akkuyu NGS Projesi'nde çalışmaya başlayan iki mühendisimizin yaşam serüveninin bir video kaydıyla 5 kıtaya gösterilmesi, hem Türkiye'nin hem de Akkuyu NGS Projesi'nin tüm dünya ülkelerine tanıtılmasına olanak sağlamıştır. Rosatom da konferans sayesinde karbonsuz bir gelecek için nükleere yönelmenin gerekliliğini, gelecek 75 yılın uzmanları olacak gençlere aşılamıştır."

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerinin konferansa katılımında danışmanlık yapan İTÜ Enerji Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Senem Şentürk Lüle de görüşlerini şöyle ifade etti: "İnsanlığın 75 yıl içerisinde karşılaşacağı küresel problemler ile ilgili konuların dünyaca ünlü uzmanlar tarafından değerlendirildiği ve dünyanın her yerinden öğrencilerin sorularını yöneltebildiği Next 75 Uluslararası Gençlik Konferansına hem kendim katılım sağlamaktan hem de İTÜ Enerji Enstitüsü öğrencilerinin katılmasına aracılık etmekten oldukça memnunum. Rosatom tarafından oluşturulan bu platformda kaynaklardaki azalma, nüfus artışı, zorlu bir pandemi süreci yaşadığımız bu günlerin ana konularından olan yeni hastalıklar ve çevresel problemlerin kapsamlı olarak tartışılması ve çözüm önerileri getirilmesi sorunları açık bir şekilde gözler önüne serdi ve hiç vakit kaybetmeden çözüm için gerekenlerin yapılması gerekliliğini ortaya koydu. Öğrencilerin, farkı kültürlerden gençlerin tartışılan konuya yaklaşımlarını görmeleri ufuklarını geliştirmelerine yardımcı oldu."

Temiz enerjinin en iyi yolu yüzer santraller

Konferansta tartışılan konulardan biri de enerji kaynaklarının yetersizliği oldu. ABD Küresel Girişimler Bilim Konseyi Başkanı Thomas Blees, "Tüm ülkelerdeki insanlara uygun bir fiyata enerji sağlamak sosyal adaletin temel sorunlarından biridir. Rüzgar ve güneş enerjisi, enerji kıtlığı sorununu çözebilir, ancak kullanımını yeterince artırmak mümkün olmayacaktır. Dünyanın tüm sakinlerine ABD vatandaşlarının tüketiminin yaklaşık yarısı kadar enerji sağlamak istediğimizi varsayalım. Bunu rüzgar türbinleri ve güneş panelleriyle başarmak için Güney Amerika büyüklüğünde bir alanı kaplamaları gerekiyor. Aynı zamanda, güneş panellerinin verimliliği zamanla azalır ve ayrıca neredeyse her gün 1 milyon metrekareden fazla bir alanda bu tür pillerin değiştirilmesi gerekir" diye konuştu.

Artan nüfusa temiz enerji sağlamanın en iyi yolunun yüzen nükleer santraller olduğunu ifade eden Blees, şu değerlendirmede bulundu: "Büyük enerji santralleri inşa etmek büyük yatırımlar gerektirir fakat birçok hükümet bu tür tesislere yatırım yapma imkanı bulamayabilir. Ancak yüzer nükleer santraller, gerekli enerjiyi hiçbir ek ücret ödemeden sağlayabilir, inşaat maliyeti armatörler tarafından karşılanacaktır. Tersanelerin mevcut kapasitelerini kullanarak, her yıl toplam 400 GW (GigaWatt) kapasiteli yüzer nükleer santraller inşa etmek mümkün."

Dünya nüfusu artıyor

Konferansta Birleşmiş Milletler Barış ve Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Daniel Fang, Çin'in doğum oranını sınırlandırma kararının etkilerini anlattı. Fang, "'Tek aile, tek çocuk' politikası acımasızdı ancak son derece etkili oldu. Tahminlere göre, 2023'te Çin'in nüfusu 1.4 milyardan fazla insan ile zirveye ulaşacak ve sonra yüzyılın sonunda 700 milyon kişide sabitlenecek. Ancak burada bir sorun ortaya çıkıyor. Bu tür ailelerde büyüyen insanlar sadece çocuklarını değil, aynı zamanda bir düzineden fazla yaşlı akrabayı da desteklemeli evli çift başına dört ebeveyn ve sekiz büyükanne ve büyükbaba var. Bu da ekonomik ve psikolojik bir yük" dedi.

Delhi Üniversitesi Coğrafya Profesörü Tejbir Singh Rana da BM tahminlerine göre Hindistan'ın 2027 yılına kadar dünyanın en kalabalık ülkesi olacağını kaydetti. 2050'den sonra ise Nijerya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ni geçeceğini ve en kalabalık üçüncü ülke olacağına dikkat çekti. Amerikalı Zoolog Karl Safina da "Nüfus artıyor ve doğanın yer açması gerekiyor. İnsanlar tüm bölgeleri ele geçiriyor. Bu birçok hayvan türünün yok olmasına yol açıyor. 1970'den beri dünya vahşi yaşam nüfusunun yüzde 68'ini kaybetti; memeliler, kuşlar, amfibiler ve sürüngenler. Şimdi yaptığımız gibi onu yok etmeye devam edersek, dünyada yaşam var olamaz. Biz doğanın kralları değiliz, sadece onun bir parçasıyız" ifadelerini kullandı.

İngiliz Primatolog Jane Goodall'a göre ise durumu düzeltmek için hala zaman var. "Güçlerimizi birleştirip doğaya verdiğimiz yaraları iyileştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuşan Goodall, "Bazı insanlar dünyalıların yakında Mars'ta yaşamaya başlayacağını düşünüyor. Mars'ın resimlerini gördüm. Orada yaşamak istemiyorum" diye seslendi.

Stone, nükleer enerji hakkında bir film yönetecek

Next 75'e katılan ünlü Amerikalı Yönetmen Oliver Stone ise konferansın renkli isimlerinden biri oldu. Rusya'da nükleer endüstrisini yakından tanımak için de bir dizi ziyaret gerçekleştiren Stone'un, Rosatom'un yayın organı Satrana Rosatom'a verdiği röportajda nükleer enerji ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkısı üzerine bir belgesel yöneteceğini açıklaması ise oldukça ilgi çekti.

Stone, filminin, "Bu nükleer enerjinin gerekliliği, verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları hakkında çok önemli bir kitap" olarak tanımladığı, 'Parlak bir gelecek' kitabına dayandığını söyledi. Kitabın yazarları Amerikalı Siyaset Bilimci ve Yazar Joshua Goldstein ile İsveçli Mühendis ve Yeşil Enerji Uzmanı Staffan Quist, yalnızca nükleer enerjinin dünyayı küresel bir felaketten kurtarabileceğine inandığını kaydeden Stone, onlarla aynı fikirde olduğunu ifade etti. Stone'un röportajda aktardığı sözleri ise şöyle: "Nükleer enerjinin bizi iklim değişikliğinden kurtarabileceğine inanıyorum. Paris Anlaşmalarına ve Kyoto Protokollerine rağmen, karbondioksit emisyonları artıyor. Batı, iklim değişikliğini engellemeye çalışırken, Hindistan, Çin ve Afrika'da giderek daha fazla enerjiye, dünyanın şu anda tükettiğinden üç, dört, beş kat daha fazla ihtiyacı olan insan doğuyor. Buna hazır mıyız? Henüz değil. Elbette bugün yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmeye çalışıyorlar. ve bu harika, yenilenebilir enerjiye inanıyorum. Ama şimdiye kadar her şey o kadar başarılı ilerlemedi. Bu tür enerjiler geniş alanlar gerektiriyor ve genellikle birçok sorunla ilişkilendiriliyor."

Prömiyerini gelecek yılın ilkbahar ve yaz aylarında yapmayı planladığı filminin insanların nükleer enerji hakkındaki korkularını yenmelerine yardımcı olmasını umduğunu ifade eden Oliver Stone, "Korku ile tehlike arasında büyük bir fark var. Korktuğumuz şey (nükleer enerji) genellikle tamamen güvenlidir. Ancak gerçekten tehlikeli olan karbondioksit emisyonlarındaki artış ve hava kirliliği. Kömür her yıl birçok insanı öldürüyor. Ancak insanlar hala büyük kötü kurttan korktukları kadar nükleer enerjiden de korkuyorlar" diye konuştu. - MERSİN

Rosatom'un düzenlendiği 'Next 75'te dünyanın gelecek 75 yılı tartışıldı
Rosatom'un düzenlendiği 'Next 75'te dünyanın gelecek 75 yılı tartışıldı
Rosatom'un düzenlendiği 'Next 75'te dünyanın gelecek 75 yılı tartışıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri, Nükleer, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rosatom'un düzenlendiği 'Next 75'te dünyanın gelecek 75 yılı tartışıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı Bright Osayi-Samuel'den Mesut Özil ve Emre Belözoğlu itirafları: F.Bahçe'yi tercih etmemde etkili oldular Hamile eşini hortumla döverek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu 4 yaşındaki oğullarıyla birlikte evlerinde katledilen Tokkal ailesi son yolculuğuna uğurlandı Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor
Internacional-Vasco de Gama maçında VAR sistemi bozuldu, ofsayttan gol geçerli sayıldı Internacional-Vasco de Gama maçında VAR sistemi bozuldu, ofsayttan gol geçerli sayıldı         
15:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Son Dakika! Cumhurbaşkanı, "13 şehidin sorumlusu Erdoğan'dır" diyen Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı         
15:06
Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı         
14:56
Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi         
14:46
CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır?         
14:21
Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama         
13:53
Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu         
13:28
Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş         
12:35
İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi         
11:43
Dünya Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı         
11:02
Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor         
11:01
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Sosyal medyada başlayan Sosyal medyada başlayan "Maske sağlığa zararlıdır" propagandası büyük tepki çekti         
09:58
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Otobüs şoförünü darp eden taksicinin belgesi iptal, aracı da trafikten men edildi Otobüs şoförünü darp eden taksicinin belgesi iptal, aracı da trafikten men edildi         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 15:51:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rosatom'un düzenlendiği 'Next 75'te dünyanın gelecek 75 yılı tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei