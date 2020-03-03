Rosatom'un rüzgar enerji santrali Adygea, enerji temin etmeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Rosatom'un rüzgar enerji santrali Adygea, enerji temin etmeye başladı - Son Dakika Ekonomi

Rosatom'un rüzgar enerji santrali Adygea, enerji temin etmeye başladı

6 saat önce

Rusya'nın en büyük rüzgar enerji santrali Adygea Rüzgar Santrali, toptan elektrik piyasasına enerji temin etmeye başladı.

Rosatom'un rüzgar enerji santrali Adygea, enerji temin etmeye başladı, System.String[]

Rusya'nın en büyük rüzgar enerji santrali Adygea Rüzgar Santrali, toptan elektrik piyasasına enerji temin etmeye başladı.


Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un rüzgar enerjisi projelerinden sorumlu bölümü NovaWind A.Ş. tarafından tamamlanan ilk proje olan ve 60 rüzgar türbininden oluşan Adygea Rüzgar Santrali, toplam 150 MW elektrik kapasitesine sahip. Halen devam eden yerelleşme programının bir parçası olarak NovaWind A.Ş., Rusya'da rüzgar türbini bileşenleri ve montajlarının seri üretimini gerçekleştiriyor. Rusya Endüstri ve Ticaret Bakanlığı'nın da onayladığı gibi, tesisin yerel kaynaklı tedarik oranı yüzde 65. Yerelleştirme programı aracılığıyla NovaWind bu oranı yüzde 80-85'e çıkarmayı planlıyor.


Bu projede Rosatom, aralarında rüzgar santrallerinin tasarlanması, rüzgar türbini bileşenleri üretiminin yapılması, tedarik zincirinin yönetilmesi, bileşenlerin sahaya teslimi ve daha sonra servis ile işletim denetlenmesi olmak üzere bir dizi görevi etkili bir şekilde yerine getiren bir sistem entegratörü olarak görev yapıyor.


Rosatom halen, StavropolKray ve Rostov bölgesinde dört noktada rüzgar santrali kurmak için proje yürütüyor. NovaWind'in bir sonraki en büyük rüzgar santrali ise 210 MW saat elektrik üretim kapasitesi ile StavropolKral'ın Kochubeyevsky bölgesinde inşa edilecek. - MERSİN

Ankara Ticaret Odası, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:12 Kaynak: İHA
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