Rosatom'un rüzgar enerji santrali Adygea, enerji temin etmeye başladı

Rusya'nın en büyük rüzgar enerji santrali Adygea Rüzgar Santrali, toptan elektrik piyasasına enerji temin etmeye başladı.



Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un rüzgar enerjisi projelerinden sorumlu bölümü NovaWind A.Ş. tarafından tamamlanan ilk proje olan ve 60 rüzgar türbininden oluşan Adygea Rüzgar Santrali, toplam 150 MW elektrik kapasitesine sahip. Halen devam eden yerelleşme programının bir parçası olarak NovaWind A.Ş., Rusya'da rüzgar türbini bileşenleri ve montajlarının seri üretimini gerçekleştiriyor. Rusya Endüstri ve Ticaret Bakanlığı'nın da onayladığı gibi, tesisin yerel kaynaklı tedarik oranı yüzde 65. Yerelleştirme programı aracılığıyla NovaWind bu oranı yüzde 80-85'e çıkarmayı planlıyor.



Bu projede Rosatom, aralarında rüzgar santrallerinin tasarlanması, rüzgar türbini bileşenleri üretiminin yapılması, tedarik zincirinin yönetilmesi, bileşenlerin sahaya teslimi ve daha sonra servis ile işletim denetlenmesi olmak üzere bir dizi görevi etkili bir şekilde yerine getiren bir sistem entegratörü olarak görev yapıyor.



Rosatom halen, StavropolKray ve Rostov bölgesinde dört noktada rüzgar santrali kurmak için proje yürütüyor. NovaWind'in bir sonraki en büyük rüzgar santrali ise 210 MW saat elektrik üretim kapasitesi ile StavropolKral'ın Kochubeyevsky bölgesinde inşa edilecek. - MERSİN